Ministerul Apărării Naționale a lansat o ofertă educațională greu de refuzat pentru tinerii care doresc să îmbrace haina militară. Centrul militar județean Bacău a început deja perioada de înscriere pentru anul de învățământ 2018 – 2019. Recrutări se fac deopotrivă în rândul băieților și fetelor care vor să devină ofițeri sau maiștri militari. Elevii înscriși în clasa a VIII-a, care nu depășesc vârsta de 16 ani, în cursul acestui an se pot orienta către colegiile militare. Cei interesați se pot orienta către Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare" Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir" Breaza, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" Alba Iulia sau Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu" Craiova. Fiecare dintre aceste unități de învățământ au la dispoziție câte 120 de locuri, ceea ce face ca numărul total de locuri în liceele militare să fie de 480. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita.

