Motivarea salariaților este întotdeauna un subiect de interes pentru companiile care vor să se asigure de creșterea business-ului lor, întrucât performanța angajaților depinde, în mare măsură, de gradul lor de satisfacție la locul de muncă, iar acesta este puternic influențat de beneficiile extra salariale.

În România, tichetele de masă reprezintă un instrument foarte util angajatorilor pentru motivarea și retenția personalului prin oferirea unui venit suplimentar lunar, dar și datorită scutirii de la plata taxelor salariale și a deductibilității fiscale. Sumei totale i se aplică doar impozitul de 10%, ca oricărui venit salarial. Angajatorii le pot acorda salariaților cu contract individual de muncă câte un tichet de masă cu valoare de până la 15,09 lei pentru fiecare zi lucrătoare efectuată. Sistemul este simplu de integrat în contabilitatea firmelor și este fiabil pentru orice sector de activitate, putând fi aplicat chiar și pentru un singur angajat.

Gestionarea tichetelor este foarte simplă, comanda tichetelor de masa, atât pe suport de hârtie, cât și electronic, realizându-se rapid prin platforma Chèque Online. Platforma permite accesul rapid la istoricul comenzilor de tichete de masă și, de asemenea, asigură accesul permanent al facturilor.

Costurile companiei cu salariații sunt optimizate cu 37%, iar salariații se bucură astfel de un prânz mai sănătos, o mai mare putere de cumpărare și acces la cumpărături într-o rețea națională vastă de restaurante, supermarketuri și hipermarketuri.

Up România (Chèque Déjeuner România SRL), face parte din Grupul Up, o companie internațională și solidă. Este prezența în 18 țări și are o experiență de peste 50 de ani în domeniul furnizării de produse și servicii pentru motivarea și fidelizarea angajaților, recompensarea și stimularea vânzărilor, precum și instrumente pentru susținerea programelor și proiectelor sociale.

Intra aici si afla cum poți obține tichetele de masă pentru salariații tăi!