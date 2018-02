„Agenda publică” trebuie să fie una tare, cu știri sau teme care să te cutremure! Ce-ți mai trebuie când vezi nenorocirile care se abat asupra țării? Sau ce rost mai are să combați corupția mică, din instituția în care muncești, riscându-ți slujba când, iată, marea corupție e neînvinsă? Scandaluri privind activități și contracte dubioase au avut loc și în Grecia, Germania, Austria, dar nimeni nu a spus că aceste țări sunt corupte.

Sunt acuzate de corupție niște persoane – demnitari sau investitori – care au fost implicați în tranzacții cu medicamente și echipamente, în niciun caz statele respective. Tema principală a zilei, la noi, e propunerea de revocare a șefei DNA, care ar dovedi cât de coruptă e România. Până la urmă, care e nenorocirea? Ministrul a propus, iar președintele va decide. Am încredere în președintele Iohannis.

Legat de acest domeniu, al instanțelor, ar putea fi discutate și alte aspecte: numărul mare de dosare, durata soluționării lor, uneori fiind vorba de (prea) mulți ani, numărul mic al judecătorilor și suprasolicitarea. De ce „dezbatem” numai despre retragerea/rămânerea în funcție a unei persoane? S-au întâmplat și alte lucruri în luna lui Făurar.

De exemplu, Jocurile Olimpice de Iarnă, la care România a fost reprezentată de sportivi inimoși și talentați. Unii au reușit să intre top ten, e vorba despre Raluca Strămăturaru, clasată pe locul 7 la sanie, și echipa de la ștafetă, cu locul 10. Alții au reușit să se poziționeze între primii 20. E puțin lucru să fii pe locul 20 în lume? Nu înseamnă nimic? Câți dintre noi se pot lăuda că, în profesia lor, se află pe locul 20 la nivel mondial?

Românii au ocupat locul 14 la biatlon, ștafetă masculină, locul 15 la bob feminin, locul 18 la bob masculin, schi fond și skeleton, iar la sanie, dublu masculin, locul 19. Sunt sportivi dintr-o țară care nu are patinoare, are puține pârtii de schi pentru avansați, nu are pârtii de bob și sanie, singura omologată internațional fiind distrusă. Mi-aș dori și pentru acești oameni, și pentru aceste neajunsuri o (de)zbatere de vreo două săptămâni și la fel de plină de zel.