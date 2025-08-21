O zi de neuitat pe munte, alături de jandarmii montani din Slănic Moldova

Peste 30 de copii și însoțitori de la Centrul pentru servicii sociale „Sf. Luigi Scrosoppi” au schimbat pentru o zi sala de clasă cu poteca. Traseul Pârtia Nemira i-a purtat, pas cu pas, prin regulile muntelui, ghidați de jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

Lecția de la start: pregătirea face drumeția

De la încălzire și verificarea bocancilor până la aranjarea rucsacului, copiii au învățat esențialul: echipament potrivit, hidratare, respect pentru natură. „Am aflat cât de important este să ne îmbrăcăm corect și să avem grijă de munte, ca să fim în siguranță”, spune Andrei, 12 ani, cu seriozitatea unui mic leader de grup.

Orientare, siguranță, curaj

Pe potecă, jandarmii au transformat harta și busola în joc, iar regulile de conduită în natură în repere ușor de ținut minte. „Cel mai mult mi-a plăcut când ne-au explicat cum să reacționăm dacă întâlnim un animal sălbatic sau dacă ne pierdem”, mărturisește Maria, 10 ani, cu ochii plini de entuziasm. Exercițiile practice—de la identificarea marcajelor până la stabilirea unui punct de întâlnire—au stârnit întrebări și au construit încredere.

În culisele unei meserii aparte

La pauze, rucsacii au devenit bănci improvizate, iar discuțiile—punți între curiozitatea copiilor și experiența salvatorilor. „Mi s-a părut fascinant să aflu ce echipament folosesc și cum ne protejează când suntem pe munte”, spune Vlad, 13 ani, care adaugă, zâmbind: „Când am primit legitimația de ‘Jandarm pentru o zi’, m-am simțit cu adevărat parte din echipă!”

Bucurii simple, amintiri mari

Surprizele dulci pregătite de jandarmi au făcut ca pauzele să aibă gust de sărbătoare, iar fotografiile de grup să devină trofee ale unei zile reușite. Pentru educatori, excursia a fost prilej de consolidare a spiritului de echipă; pentru copii, o confirmare că prudența și curajul pot merge mână în mână.

Mai mult decât o drumeție

„Am învățat că muntele trebuie iubit și protejat, iar jandarmii ne sunt aliați de nădejde”, rezumă Andrei, punând în cuvinte sentimentul comun. Între marcajele potecii și priveliștile Nemirei, copiii au descoperit nu doar reguli, ci și valori: prietenie, responsabilitate, respect pentru natură.

Ziua petrecută pe Pârtia Nemira, în compania jandarmilor montani ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, rămâne o experiență-calăuză pentru viitoarele lor aventuri: o lecție trăită, pe care o vei regăsi în fiecare pas făcut cu grijă pe munte.