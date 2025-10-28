O tradiție frumoasă poate deveni tragedie dacă nu sunt respectate regulile de siguranță

Toamna este sezonul culorilor, al roadelor și al mustului care fierbe în beciuri. În multe gospodării din județul Bacău, pregătirea vinului este un ritual vechi de generații. Însă, în spatele acestui obicei tradițional se ascunde un pericol adesea ignorat: intoxicația cu dioxid de carbon (CO₂), un gaz invizibil, inodor și extrem de periculos.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău trag un semnal de alarmă: în fiecare an, oameni își pierd viața în beciuri sau crame din cauza acumulării acestui gaz, rezultat natural în timpul fermentației mustului.

„Dioxidul de carbon este mai greu decât aerul și se adună în încăperile joase. Chiar și o cantitate mică poate provoca pierderea cunoștinței, iar în spații închise riscul de deces crește rapid. Pericolul este cu atât mai mare cu cât gazul nu are miros și nu dă semne de avertizare”, explică reprezentanții ISU Bacău.

Măsuri simple care pot salva vieți

Pentru a preveni tragediile, pompierii recomandă respectarea câtorva reguli esențiale:

Aerisiți bine încăperile înainte de a intra, mai ales dacă acolo are loc fermentația vinului.

Nu coborâți niciodată singuri în beciuri sau pivnițe în care se păstrează mustul.

Aprindeți o lumânare înainte de a intra: dacă flacăra se stinge, nu coborâți! Este semn clar că oxigenul lipsește și concentrația de dioxid de carbon este mare.

Dacă o persoană s-a prăbușit într-un astfel de spațiu, nu intrați după ea fără protecție! Apelați imediat numărul unic de urgență 112 și așteptați echipajele specializate.

Tradiție cu prudență

În fiecare toamnă, din dorința de a duce mai departe obiceiul facerii vinului, oameni își riscă viața fără să știe că pericolul nu vine din butoi, ci din aerul din jur. „Suntem mereu la datorie, pregătiți să intervenim pentru salvarea vieților, dar siguranța începe cu fiecare dintre noi”, transmit salvatorii băcăuani.

Așadar, înainte să coborâți în beci pentru a verifica mustul, faceți-o cu grijă. Un gest de precauție poate face diferența între o toamnă liniștită și o tragedie. Bucurați-vă de tradiție — dar în siguranță!