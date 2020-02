Proiectul Erasmus+ „Mobile Tools, Dynamic Games and Collaborative Tasks to Increase Engagement in EFL Classes”, coordonat de CNVA Bacău, în care sunt implicate școli din 6 țări europene, a avut o primă mobilitate cu elevi, în Grecia, în perioada 3 – 7 februarie 2020.

6th Geniko Lykeio din orășelul Nea Smyrni, de lângă Atena, a fost gazda acestei mobilități, la care au participat 22 de elevi și 11 profesori de limba engleză din Cehia, Norvegia, România, Spania și Turcia. Pe parcursul celor 5 zile de activități din proiect, elevii implicați au avut ocazia să-și exerseze și să-și dezvolte capacitatea de comunicare într-o limbă străină, prin intermediul unor abordări educaționale atractive, actuale și interactive, de la dezbateri, exerciții folosind unelte și platforme online, experimente chimice, excursii la obiective istorice și turistice, crearea unor filmulețe până la experimentarea unor noi tehnologii de învățare, precum realitatea virtuală și robotica. Un plus în tot acest proces de învățare a fost provocarea de a vedea cum este viața într-un nou oraș și într-o nouă familie, în care tinerii participanți, elevi de 15 – 16 ani, au trebuit să comunice permanent în limba engleză.

Gazdele din Grecia le-au creat oaspeților numeroase și diversificate situații de învățare, cele mai spectaculoase fiind acelea care au inclus tehnologia VR și robotica. Prin activități precum explorarea corpului uman utilizând tehnologia asociată realității virtuale și „Știe robotul tău gramatică?”, profesorii A. Alexiou și E. Mathiopoulou le-au arătat elevilor cum pot folosi secvențele lingvistice în programarea roboților și i-au îndrumat în realizarea propriilor aplicații.

O altă activitate pe care tinerii au apreciat-o în mod special a fost dezbaterea desfășurată în ziua a patra a mobilității. Echipele mixte de elevi au abordat și pregătit argumente pro, respectiv, contra pentru două teme de dezbatere diferite: „Dietă sănătoasă vs. Junk Food” și „Mersul pe jos sau cu bicicleta vs. Deplasarea cu automobilul”. Grupele fiind alcătuite din câte 3 tineri din țări diferite, toată comunicarea pentru pregătirea și susținerea demonstrației a trebuit să fie realizată în limba engleză, fapt care le-a creat acestora un nou context de exersare și învățare a acestei limbi, dar și de cooperare și de lucru în echipă în vederea realizării unor sarcini date.

Excursiile la Muzeul Akropolis și la monumentul propriu-zis, precum și la Templul lui Poseidon de la Sounio le-au creat elevilor noi situații de învățare nonformală, atât în domeniul lingvistic, cât și în cel, mai larg, al mitologiei europene.

CNVA a fost reprezentat în mobilitate de un grup de patru elevi de la clasa a IX-a B, specializarea Filologie – Bilingv Engleză: Darius Ceaușu, Răzvan Cioltan, Andrei Făghiean și Denisa Mirean, și de profesoarele Mariana Andone, coordonatorul proiectului, și Ramona Mocanu, care s-au întors entuziasmați de cele văzute și experimentate, fiind dornici să le împărtășească celorlalți elevi din colegiu și nu numai.

Testimoniale elevi participanți:

Darius Ceaușu:

„Pentru mine, mobilitatea Erasmus+ a însemnat o experiență de neuitat. Pe lângă faptul că mi-am făcut prieteni din mai multe țări europene, am învățat lucruri tehnice, cum ar fi să programez un roboțel, dar mi-am îmbogățit și cultura generală cu ajutorul quiz-urilor despre Grecia Antică. Pe lângă acestea, am vorbit timp de o săptămână în limba engleză, așadar pot spune că mi-am perfecționat pronunția și felul în care mă exprim, dar și vocabularul. A fost o experiență de viață nouă și cu siguranță o să încerc să mai particip și la alte proiecte asemănătoare.”

Răzvan Cioltan:

„În această mobilitate am avut parte de experiențe de neuitat. Am învățat să programez un robot lego, să creez un joc online, mi-am dezvoltat abilitățile de socializare în limba engleza și abilitatile tehnologice. Totodată, am avut ocazia de a participa la o dezbatere cu tema «Mersul pe bicicleta vs. mersul cu mașina». Împreună cu un elev din Grecia și unul din Turcia am adus argumente în favoarea mersului cu mașina, în cele din urmă reușind să câștigăm. Mai mult, am învățat numeroase cuvinte în limba greacă și despre istoria Greciei. În opinia mea, toate aceste experiențe mă vor ajuta de acum înainte în diverse situații când voi fi într-o discuție în care am nevoie de argumente pentru a-mi expune punctul de vedere sau când voi mai călători în Grecia. Împreună cu gazdele noastre, eu și colegii mei din România am realizat un film de prezentare a experienței noastre pentru a-l viziona toți participanții, acesta fiind foarte apreciat.”

Andrei Făghiean:

„Din punctul meu de vedere, oportunitățile oferită de proiectele Erasmus+ sunt unice în viață. Personal, nu numai că mi-am dezvoltat aptitudinile de comunicare în limba engleză și mi-am consolidat competențele lingvistice, dar și cred că această mobilitate a contribuit foarte mult la dezvoltarea mea personală. Cel mai mult mi-au plăcut excursiile pe care le-am făcut la Akropolis și la Sounio. M-a emoționat să văd și să mă aflu atât de aproape de acele sculpturi și monumente pe care le văzusem doar pe internet sau învățasem despre ele la istorie. M-a ajutat să-mi deschid mintea și să văd cât de frumoasă este lumea. Cât privește partea practic-aplicativă, am reușit să aprofundez gramatica limbii engleze în contexte de comunicare reale, iar dezbaterile la care am participat toți mi-au dezvoltat capacitatea de a empatiza, argumenta și de a analiza diferitele situații cu care ne confruntăm.”

Denisa Mirean:

„În opinia mea, proiectul Erasmus+ este o modalitate foarte bună prin care am avut ocazia să învățăm mai multe lucruri noi atât despre noi, cât și despre alte culturi. Mie mi-a plăcut foarte mult că am avut ocazia de a interacționa cu mulți tineri europeni de vârsta mea și că mi-am făcut mulți prieteni. Cel mai mult m-a impresionat activitatea în care am folosit tehnologia VR, care m-a ajutat să văd ce se întâmplă în corpul meu și să învăț cuvinte noi.”

Dragoș Stanca, clasa a XI-a E și Vlad Andone, clasa a IX-a H