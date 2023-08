O să fie bine și la vară cald!

Dacă arunci o piatră într-o baltă, se vor forma unde concentrice care vor pleca din locul impactului, spre mal. Foarte interesant este că, pe măsură ce undele se îndepărtează de locul în care piatra a lovit apa, distanța dintre ele crește. Dacă vom privi lucrurile invers, vom vedea că pe măsură ce ne apropiem de locul impactului, distanța dintre unde scade.

Este o metaforă bună pentru timpurile pe care le trăim și care ne dau foarte mult impresia că ne îndreptăm spre un impact. Dacă evenimentele se petrec tot mai aproape ca intervale unul de altul, înseamnă că ne apropiem de momentul zero.

Iar acel moment nu va fi decât implozia societății noastre. În primul rând al societății românești, care de 30 de ani se străduiește să distrugă țara și, care, probabil, va reuși. Probabil vom asista și la o implozie a societății occidentale, așa cum o știm, pentru că lucrurile evoluează similar și în această direcție.

Ce am avut anul acesta? Copii drogați care ucid oameni în trafic, medici care lasă pacienții să moară, alți copii beți care ucid oameni în accidente rutiere, explozie la o stație GPL, zeci de pompieri răniți într-o a doua explozie pentru că fuseseră trimiși fără echipamentul necesar și fără să se stabilească exact situația de la fața locului. Acestea sunt doar câteva aspecte care se văd la suprafață. Nu se văd jocurile politice, schimbările legislative, degringolada bugetară, ordinele primite în plic de la ‘partenerii strategici’. Românii și-au distrus societatea și se miră, acum că se petrec lucruri.

Pentru că atunci când unii privatizau Sănătatea, aveați alte treburi. Pentru că atunci când alții legalizau ‘etnobotanicele’, ați tăcut și i-ați mai votat o dată. Pentru că atunci când v-au băgat în cotet și v-au interzis accesul în spitale, le ridicăți ode. Pentru că atunci când ați fost chemați la referendum, ați zis că iubirea nu se votează. Pentru că atunci când s-a încercat taxarea companiilor internaționale, ați ieșit în stradă să apărați dreptul firmelor de a face ‘optimizări fiscale’. Pentru că atunci când îi luau la beci pe unii, voi aplaudați în loc să vedeți cum se încalcă legi, proceduri, drepturi.

Pentru toate acestea și pentru multe altele, vine, acum, nota de plată…

Pentru că altfel nu se poate. Societatea noastră este bolnavă. Nu mai poate fi însănătoșită; orice s-ar mai face, nu există nici voința, nici puterea și nici aprobarea pentru asta. Chiar dacă se vor mai găsi unii nebuni să se apuce de reparat, vor fi băgați la beci pentru vini închipuite, doar nu o să se permită, acum, taxarea multinaționalelor care fac afaceri de miliarde dar raportează zero profit și nu plătesc niciun fel de impozit în țară.

Iar cine are puterea, nu are voința să o facă, întrucât știe că nu are aprobare pentru așa ceva. Chiar nu vrea nimeni să fie călcat de avion în parcarea supermarketului…

Așa că singura soluție este colapsul societății. Pentru că din cenușă să se refacă totul. Pentru că doar suferința poate recrea legăturile dintre oameni, poate reclădi o societate bazată pe empatie.

Apropo, cine are impresia că se va repeta scenariul de după Colectiv și o să iasă lumea în stradă să dea jos Guvernul se înșală. Guvernul actual este pe placul ambasadelor și va rezista câtă vreme le va executa ordinele.