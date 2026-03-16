O profesoară din Târgu Ocna a brevetat pâinea cu pudră de măceșe

Prof. dr. ing. Nicoleta Vartolomei, cadru didactic la Liceul Tehnologic Târgu Ocna, a obținut primul brevet de invenție din istoria instituției, pentru o soluție inovatoare în domeniul panificației, realizată în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Brevetul, înregistrat cu titlul „Pâine cu adaos de pudră de măceșe și procedeu de obținere a acesteia” (RO133910A2), a fost realizat sub coordonarea prof. univ. dr. ing. Maria Turtoi și propune utilizarea pudrei de măceșe ca alternativă naturală la acidul ascorbic de sinteză, ingredient frecvent folosit în industria de panificație.

Potrivit specialiștilor, invenția contribuie la îmbunătățirea proprietăților reologice ale aluatului – respectiv comportamentul acestuia în timpul frământării, dospirii și coacerii – și la creșterea valorii nutritive a produsului final. Utilizarea pudrei de măceșe, bogată în compuși bioactivi, se aliniază tendințelor actuale din industria alimentară, orientate către ingrediente naturale și produse funcționale cu beneficii pentru sănătate.

Reprezentanții Liceului Tehnologic Târgu Ocna au transmis că obținerea brevetului reprezintă un moment important pentru instituție, Nicoleta Vartolomei fiind primul cadru didactic din istoria școlii care reușește o asemenea performanță în domeniul cercetării și inovării.

Prof. dr. ing. Nicoleta Vartolomei este doctor în științe inginerești, în domeniul Ingineria Produselor Alimentare, și cetățean de onoare al comunei Dofteana. În perioada 2006–2016 a activat ca profesor universitar la Departamentul de Inginerie Chimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, unde a coordonat proiecte de licență și a fost membru al centrului de cercetare „Științe Inginerești Aplicate”. Din 2021 predă la Liceul Tehnologic Târgu Ocna, la specializarea Alimentație Publică.

De-a lungul carierei, cercetătoarea a obținut medalii de aur la saloane internaționale de inventică, inclusiv la Euroinvent, a publicat lucrări științifice și cărți de specialitate, a participat la numeroase conferințe naționale și internaționale și a inițiat proiecte educaționale și activități de voluntariat.

Potrivit autoarei, brevetul are și potențial de transfer tehnologic către mediul economic, fiind de interes pentru companiile din sectorul agroalimentar care urmăresc dezvoltarea unor produse de panificație inovatoare și nutritive.