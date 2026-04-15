O problemă la UPU

Mă numesc Brăescu Andrada și doresc să vă semnalez o situație petrecută la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Bacău.

În noaptea de 13 aprilie, la ora aproximativ 23:00, am solicitat ambulanța pentru bunica mea, aflată în stare gravă, cu dificultăți respiratorii. Este bolnava de cancer pulmonar si hipertensiune arterială. Internarea efectivă în spital a avut loc abia în jurul orei 10:00 dimineața, după aproximativ 11 ore de așteptare.

La sosirea în UPU Bacău, pacienta ar fi fost lăsată fără monitorizare adecvată și fără evaluare cardiologică, deși starea ei era una vulnerabilă, necesitând oxigen. A fost conectata intr-adevar la un aparat de oxigen pe care l am ajustat eu de cateva ori pentru ca era pe langa nas…

În timpul acestei perioade, am întâmpinat lipsă de comunicare din partea personalului medical și dificultăți în a primi explicații privind starea și îngrijirea pacientei. La un moment dat, când am solicitat lămuriri suplimentare, am fost îndepărtata din zonă si amenintata cu personalul de pază.

Ulterior, pacienta a fost transferată către o altă secție, însă a fost ulterior readusă înapoi la UPU, motivul fiind lipsa unei evaluări cardiologice.

De asemenea, a existat o situație în care pacienta a fost mutată fără ca aparținătorii să fie anunțați, ceea ce a creat confuzie și îngrijorare suplimentară. S-au razbunat pe mine si pe ea si au scos o afara pe partea cealalta, fara haina si fara sosete, fara sa stie daca mai sunt acolo sau nu, iar dupa 30 min a venit doamna care m-a dat afara “ cine e cu doamna Dinu?

-Eu..

– E plecata la TBC de mult.”

Menționez că nu doresc generalizarea situației la întreg personalul medical, însă consider că aceste aspecte ridică semne de întrebare privind modul de gestionare a pacienților vulnerabili și comunicarea cu aparținătorii.

Vă contactez în speranța că acest caz poate fi verificat jurnalistic, pentru a oferi o imagine corectă asupra celor întâmplate și pentru a evita situații similare în viitor.

