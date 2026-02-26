O pisică salvată de pe străzile unui oraș din România devine Campioană Europeană la Campionatul Felin de la Graz

O pisică salvată de pe străzile din Iași a devenit Campioană Europeană, după ce a câștigat cel mai înalt titlu la Campionatul European Felin desfășurat weekendul trecut la Graz, în Austria, într-o poveste care ilustrează cum destinul unui animal abandonat se poate schimba radical atunci când primește o șansă.

Duracell, odinioară o pisică fără stăpân care lupta pentru supraviețuire pe străzile orașului, a urcat pe prima treaptă a podiumului european după ani de pregătire și participări la competiții internaționale.

Animalul a fost salvat de crescătorii Mihaela Merlă și Ionuț Proboteanu, cunoscuți în lumea felinologică drept proprietarii Campioanei Mondiale 2025, RO Bucovina Kira Kiralina, British Shorthair blue. După salvare, Duracell a crescut într-un mediu dedicat creșterii pisicilor de rasă, participând constant la concursuri internaționale, unde a obținut rezultate remarcabile.

Titlul european câștigat la Graz reprezintă o performanță rară pentru o pisică provenită din mediul stradal.

„Duracell este dovada vie că fiecare animal abandonat poate avea un viitor, dacă cineva alege să nu rămână indiferent. Adoptă. Pentru că următorul campion poate fi chiar acolo, pe stradă”, a declarat Adrian Dragotă, președintele Felis România.

Performanța românească de la Campionatul European Felin a fost completată de alte două rezultate importante.

RO Bucovina Kira Kiralina, British Shorthair blue și Campioană Mondială 2025, și-a reconfirmat valoarea obținând titlul de Campioană Europeană 2026.

De asemenea, RO Wild Forest’s Quasar, o pisică Norvegiană de Pădure albă, Campion Mondial 2025 născut în România și stabilit în Elveția, a câștigat titlul european reprezentând Elveția, continuând seria succeselor crescătorilor români pe scena felinologică internațională.

În România, prima mare competiție felină a anului va avea loc în perioada 21–22 martie, la Sala Palatului din București, unde va fi organizat Salonul Felin Internațional SofistiCAT.

Evenimentul va reuni unele dintre cele mai spectaculoase pisici din lume și viitori campioni internaționali, dar va include și o componentă importantă dedicată adopțiilor. Organizații de protecție a animalelor vor aduce pisici salvate care își caută o familie, oferind vizitatorilor posibilitatea de a adopta direct la fața locului.

Mesajul acestei ediții este unul direct: adoptarea poate schimba complet destinul unui animal.

Povestea lui Duracell arată că, uneori, viitorul campion poate veni chiar de pe stradă.