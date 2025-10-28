O nouă livadă comunitară va fi plantată la Valea Seacă

Între 3 și 5 noiembrie 2025, începând cu ora 9:00, la Valea Seacă, comuna Nicolae Bălcescu, va avea loc o amplă acțiune de plantare a unei livezi comunitare. Pe un teren de un hectar, situat în cartierul Albeni, vor fi plantați 1.000 de pomi fructiferi, menită să devină un spațiu verde dedicat comunității și educației ecologice.

Evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă Valea Seacă, Asociația Arta în dar, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” și Școala Gimnazială Valea Seacă, cu sprijinul Plantăm speranță și Savori de Roză. Activitatea se va desfășura în vecinătatea bisericii de 200 de ani, cu hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, un loc încărcat de istorie și spiritualitate.

Locul ales pentru eveniment se află pe traseele Pelerinaj 7 capele și Camino de România, oferind participanților prilejul de a descoperi frumusețea zonei, tradițiile locale și legătura profundă cu natura.

Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc implicarea comunității locale în activități ecologice, educative și civice, încurajând responsabilitatea față de mediul natural și spiritul de voluntariat.

Evenimentul este deschis tuturor celor care doresc să participe la plantare sau să se alăture echipei de voluntari. Cei interesați sunt invitați să contacteze organizatorii pentru detalii și înscriere.