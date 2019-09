Onești, Calea Adjudului, nr. 157 – este adresa unde marți, 24 septembrie a avut loc deschiderea oficială a noii locații de producție Smartwood (unul din liderii mondiali în producția și vânzarea bețișoarelor pentru înghețată și cafea).

Festivitatea de deschidere s-a desfășurat în prezența primarului municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, la acest eveniment fiind prezenți domnii Frederic Debacker, Președintele Grupului Smartwood, Florin Brazdău, General Manager Smartwood România, consilieri locali și alți invitați. Este de menționat faptul că locația unde se află această nouă fabrică a fost de-a lungul ultimelor decenii bază de recepție a producției agricole (în perioada comunistă) iar în anii de după evenimentele din 1989 aici a funcționat o linie de fabricație a parchetului.

În freamătul deschiderii oficiale acest moment a fost trăit cu mare bucurie atât de invitații din bordul companiei cât și de angajați și de colegi ai lor de la locația din Timișoara a Smartwood. ”Suntem încântați de ceea ce am găsit aici! Am ajuns la acest moment al deschiderii destul de repede și dorim ca această firmă să contribuie la dezvoltarea locală. Am avut oportunitatea să lucrăm împreună, am avut și sprijinul colegilor din Timișoara și am primit sprijin și de la Guvernul României! Sunt sigur că va fi un proiect de succes”, a declarat Florin Brazdău, General Manager.

În cuvântul său Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești și-a exprimat convingerea că firma cu noua locație de producție a făcut o alegere bună în contextul cu ce se va întâmpla în municipiu în viitor. În acest sens Nicolae Gnatiuc a declarat:”Autostrada care va lega Oneștiul de Transilvania va da multiple oportunități de dezvoltare a zonei. Sunteți a doua companie care a investit în municipiul Onești în ultimii trei ani. Prima companie – Autoliv România a angajat 500 de muncitori din zonă iar dumneavoastră ați creat până în prezent câteva zeci de locuri de muncă! Acest fapt îmi dă speranța că lucrurile merg bine.”

Edilul – șef al Oneștiului a urat mult succes în activitate acestei noi fabrici și și-a exprimat speranța că ”în mod sigur oneștenii nu vor dezamăgi, pentru că sunt oameni ce își doresc bunăstarea societății”.

Un gest plin de onoare a făcut Frederic Debacker, Președintele Grupului Smartwood, care a invitat în preajma sa muncitorii de la această locație de producție, oferindu-i primarului municipiului Onești o plachetă și un set de bețișoare pentru înghețată și cafea. În cadrul festivității de deschidere a fost făcut și un tur de fabrică, evidențiindu-se faptul că întregul proces de fabricație este automatizat. Menționăm că la Smartwood Onești (unde s-a început montarea utilajelor în primele luni ale acestui an) vor fi instalate până în anul 2021 șapte linii de prelucrare automată, cu patru linii de sortare și ambalare automate.