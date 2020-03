O echipă de experți ai Casei Corpului Didactic ,,Grigore Tabacaru” Bacău a participat la al doilea curs de formare, din cadrul proiectului SEE “Cross out borders by adopting new approaches to teaching”, cu titulatura “Smart Teachers Play More”, oferit de centrul de formare Leikur ad Laera. Acesta s-a desfășurat în capitala Islandei, Reykjavík, în intervalul 2-8 februarie, 2020, reunind participanți din Islanda, Marea Britanie, Franța, Spania, Germania, Portugalia, Olanda, Suedia și, bineînțeles, România.

Echipa a fost astfel constituită, încât rezultatele diseminării ulterioare să-și definească relevanța la nivel transdisciplinar, dar și pentru categorii de vârstă care să includă atât elevii de grădiniță, cât și pe cei din ciclul primar și gimnazial: formator Oana Jianu, prof. dr. Alina Pistol (director al Școlii Gimnaziale ,,George Enescu” Moinești) și ed. Noemi Năsturaș (Grădinița ,,Lizuca” – Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” Bacău).

Tematica acestei formări a vizat asimilarea și exersarea unei multitudini de metode didactice, aplicabile mai multor discipline, prin care elevii pot accede la cunoștințe noi, toate având ca reper jocul, ferment al generării cunoașterii.

Oportunitatea de a vizita mai multe școli din Reykjavík și din Hveragerð, precum și University of Iceland, a adus experților C.C.D. Bacău informații noi despre specificul învățământului islandez, despre metodele aplicate la clasă ori la grupă, despre mijloacele de învățământ vehiculate, dar și despre finanțarea și organizarea activităților curriculare și extracurriculare în această țară nord-europeană.

Finalitatea acestei experiențe profesionale, pentru toți formatorii C.C.D. Bacău ce beneficiază de fluxurile de mobilitate finanțate prin Granturile SEE, în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (2014-2021), va fi aceea de a pune în formă un curs avizat, care să se adreseze unui număr cât mai mare de cadre didactice – cu precădere celor interesate de realizarea unor activități incluzive, de abordări transcurriculare ale predării/ învățării, dar și de cunoașterea unor bune practici, specifice învățământului din alte țări europene.

Alina Pistol (formator C.C.D. Bacău)