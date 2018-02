Cercetașii din Nicolae Bălcescu urmează motto-ul lor cu strictețe „Noi nu suntem din cei ce stau deoparte”, primind de fiecare dată cu zâmbetul pe buze orice provocare. După ce anul trecut, la ediția a III-a au organizat o întâlnire de 3 zile de poveste pentru cei 80 de cercetași veniți din alte locuri ca să sărbătorească Ziua Mondială a Cercetașului din 22 februarie, anul acesta au zis iar un DA puternic pentru o nouă ediție. Festivalul „Bucurie și Promisiune” din acest an va avea loc în perioada 23-25 februarie, iar tema ediției este „The fellowship of a scout”, care are la bază cadrul simbolic din filmele Lord of the Rings. De data aceasta, peste 120 de cercetași se vor întâlni în cele trei zile la Nicolae Bălcescu, vor fi cazați în sala de sport, vor avea parte de multe ateliere, de un hike prin pădurile vecine, și de povești pe cinste, în spirit cercetășesc. Cum fiecare ediție vine cu ceva nou, ceva inedit, anul acesta cercetașii le vor da superputeri celor din frăție printr-un inel al binelui, care îi va unii în lupta lor de a lăsa lumea un pic mai bună decât au găsit-o. Nou este și faptul că festivalul s-a extins până peste Carpați, frăția fiind formată din cercetași din Piatra Neamț, Adjudeni, Sagna, Onești, Bacău, Iași, Pildești, Tecuci, Cluj și Deva.

Cum anul trecut festivalul a lăsat multe amintiri plăcute tuturor iar participanții au promis să se întoarcă, la această ediție cei prezenți vor avea parte de multe surprize plăcute și multe activități noi despre care vor povesti mult timp după.

