Ce înseamnă pentru voi o minune? V-ați gândit vreodată că poate vi s-a întâmplat deja? În luna decembrie 2019, Colegiul Național ,,Ferdinand I” a organizat o campanie de strângere de haine, jucării și încălțăminte pentru a fi donate copiilor nevoiași din comuna Roșiori, județul Bacău. Elevii din cadrul școlii au răspuns pozitiv la această acțiune, fiind adunate foarte multe daruri.

La finalul semestrului I, într-o zi de sâmbătă, am participat în calitate de voluntar, împreună cu doamna profesoară de religie, trei colege și doi preoți, la împărțirea lucrurilor strânse. Ajunși în comuna Roșiori, am mers la mai multe case unde locuiau familii sărmane. Casele erau mici și dărăpănate, iar înăuntru nu aveau căldură și nu era prea curat. Toate familiile aveau mulți copii care nu aveau ghetuțe în picioare, nu aveau haine groase și spuneau că nu au mâncat nimic.

Am împărțit toate lucrurile aduse și am realizat că sunt norocoasă să am o familie care are posibilitatea să îmi ofere tot ceea ce vreau și tot ce am nevoie. Am vorbit cu părinții mei acasă, care mi-au spus că este frumos dăruiești din puținul pe care îl ai și celor care nu au. În urma acestei experiențe, după ce am văzut bucuria copiilor la primirea cadourilor, mi-am propus ca și pe viitor să particip la astfel de evenimente. Vă mai întreb o dată: ce înseamnă pentru voi o minune? V-ați gândit vreodată că poate vi s-a întâmplat deja?

Alessia – Elena Țaga, clasa a IV-a, elevă la Colegiul Național ”Ferdinand I” și la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău