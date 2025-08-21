O idee interesantă

Sunt un cetățean din Bacău și vreau să spun că ideea Primăriei de a da în grija locatarilor spațiile verzi din fața blocurilor mi se pare una interesantă și practică. Oamenii sunt cei care stau zilnic cu ochii pe aceste locuri, știu cel mai bine ce ar trebui plantat și au interesul să le păstreze curate și frumoase.

Totuși, am o rugăminte și o teamă: să nu se întâmple ca, după ce oamenii muncesc, plantează flori sau îngrijesc gazonul, să vină altcineva să strice totul – fie o firmă de salubrizare neatentă, fie alți cetățeni certați cu bunul-simț. E păcat de munca depusă, și în felul acesta oamenii și-ar pierde entuziasmul.

Cred că Bacăul are nevoie de spații verzi îngrijite, ca să fie un oraș atractiv, în care să te simți bine. În același timp, are nevoie și de viață culturală și de evenimente care să aducă oamenii împreună. Festivaluri precum cel de vin de la Insula sunt exemple excelente și ar trebui sprijinite și înmulțite.

Un oraș mai verde și mai animat este un oraș mai viu, iar Bacăul merită asta.

Cu respect,

Un cetățean băcăuan

