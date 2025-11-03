O elevă din Buhuși își lansează prima carte la Târgul de Carte Gaudeamus

Denisa Rusu, elevă la Liceul Teoretic „Ion Borcea” din Buhuși, va lansa prima sa carte în cadrul Târgului Internațional de Carte Gaudeamus, care se va desfășura la București în perioada 3–7 decembrie.

Volumul, intitulat „Frânturi din mine”, este o colecție de texte despre moarte, iubire, iubire neîmplinită și prietenie – teme profunde abordate cu sensibilitatea specifică vârstei, dar și cu o maturitate emoțională remarcabilă.

Lansarea oficială va avea loc la standul editurii Bookbite, unde autoarea își va întâlni cititorii și va semna exemplare din carte.

„Abia aștept să ne întâlnim și să ne bucurăm împreună de cartea lansată în format fizic”, a transmis Denisa Rusu pe rețelele de socializare, precizând că volumul prezentat până acum în imagini este o variantă realizată manual, înainte de apariția ediției tipărite.

Reprezentanții liceului și colegii Denisei i-au transmis felicitări pentru această realizare, considerând-o un exemplu de ambiție și pasiune pentru literatură.

Felicitări, Denisa Rusu! O mare realizare pentru o tânără autoare din Buhuși, care își începe parcursul literar pe una dintre cele mai importante scene editoriale din țară.