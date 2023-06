O elevă de la „Vrănceanu” va reprezenta România la o olimpiadă internațională în India

Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului întrunește într-un singur examen competențele unui domeniu vast, care integrează patru discipline reale și semnificative în cunoașterea mediului înconjurător precum fizica, biologia, chimia și geografia.

Spiritul performanței vrăncene cucerește anul acesta scenele internaționale ale Olimpiadei dedicate Științelor Pământului. Eleva Cristea Ioana-Daria, din clasa a XI-a, reprezentanta Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” la etapa internațională a acestei olimpiade, a fost premiată cu Mențiune la etapa națională, calificându-se în lotul restrâns compus din opt elevi finaliști. Motivația sa de a cunoaște și de a înțelege fenomenele naturale complexe este animată de pasiunea și munca orientată înspre natură, astfel, Ioana reușește să cuprindă integritatea rațiunii practice și teoretice a materiilor reale: „De mică m-au pasionat științele și doream să cunosc cât mai multe.

În gimnaziu, am participat la o serie de concursuri și olimpiade în aceste domenii. Cele mai relevante sunt Olimpiada de Fizică și Olimpiada Știinte pentru Juniori, unde am ajuns la etapa națională în clasa a VI-a, respectiv a VII-a. Participarea la cea din urmă este ceea ce m-a motivat să îmi testez cunoștințele la Olimpiada Științele Pământului pentru că mi-au placut structura și subiectele propuse în această competiție. Motivarea a fost sporită de îndrumarea profesorilor mei, cu care am format o echipă și spre care îmi îndrept recunoștința : doamnele profesoare Delia Pintilie (fizică), Hușcă Daniela (biologie), Bușteagă Marinela (chimie) și Leonte Doina (geografie). În plus, îmi doresc o carieră în medicină, unde multe discipline sunt esențiale.”

În curând, va începe pregătirea lotului național la București, unde elevi vor fi pregătiți pentru etapa internațională care va avea loc în perioada 20-26 august în India. Eleva Cristea Ioana-Daria ne-a comunicat entuziasmul ei în legătură cu participarea la această olimpiadă internațională, unde va concura cu elevi de pretutindeni, etapa implicând un nivel înalt de înțelegere și de acumulare a informației.

Anastasia Turcu, elevă la Colegiul Național “Gheorghe Vrănceanu” Bacău