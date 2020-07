Sunt mulți băcăuani care au cunoscut-o pe Laura Țoc. Fie au întâlnit-o la evenimente, acolo unde i-a încântat cu prestațiile ei muzicale, fie au văzut-o la televizor. Absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I” din Bacău, dar și a Facultății de Asistență Socială și Sociologie din cadrul Universității din București, Laura Țoc ne-a povestit despre ascensiunea ei, despre cât de dificil i-a fost în starea de urgență și a încercat să ne ofere și câteva repere despre viitorul ei artistic.

„În ceea ce privește pregătirea muzicală, am absolvit Școala Populară de Arte din Bacău, secțiunea canto-muzică ușoară. Chiar dacă în copilărie am cochetat cu dansul și gimnastica, am descoperit mai târziu tainele muzicii care m-au fascinat, iar astăzi muzica e tot ce contează pentru mine.

Anul acesta am absolvit masterul în domeniul Devianță Socială și Criminalitate, în cadrul Universității din București. Plecarea mea de acasă, din Bacău, nu a fost atât de ușoară. Mi-a fost greu să mă acomodez unui alt stil de viață, să o iau pe cont propriu, să cunosc alți oameni și să învăț să trăiesc fără familia mea lângă mine. M-am confruntat cu multe sentimente și stări noi ca să ajung mai târziu să înțeleg că pentru a-mi îndeplini visul trebuie să fac sacrificii. Bucureștiul mi-a schimbat viața! Spun asta pentru că pe plan profesional a fost o evoluție foarte mare.

Am ajuns să merg la cele mai cunoscute emisiuni, să am piesele mele, să cunosc oameni pe care îi vedeam doar la televizor, să intru în proiecte muzicale la care poate doar visam. Cred că orice tânăr care visează la o carieră, mai ales în domeniul artistic, vrea să ajungă acolo pe micul ecran, și să fie văzut de o lume întreagă și să îi fie apreciată munca. După ani de muncă, un proiect important mi-a bătut la ușă. Este vorba de Voltaj Academy, de unde visul meu a început să devină realitate și să prindă ușor-ușor un contur. Cred că Dumnezeu mă iubește și eu am mare încredere în puterea Lui și de aceea, la momentul potrivit mi-a scos în cale oameni profesioniști, talentați si dedicați muncii lor.

Am plecat în turneul «Voltaj Tour» în 24 de orașe din România. Pentru mine a fost cel mai important proiect pentru că am gustat cu adevărat din bucuria de a fi pe scenă și din emoțiile care te încearcă în acele momente. Pandemia pentru mine a fost o perioadă grea, a avut mai multe semnificații, iar unele dintre ele nu vor putea fi uitate niciodată. În toată vâltoarea creată de acest virus, am primit și vestea că bunicul meu s-a stins din viață. A fost un moment copleșitor pentru mine, deoarece abia se instalase starea de urgență și încă nu puteai să discerni informația care era livrată de canalele de știri iar vestea aceasta a fost picătura care a umplut paharul și a trezit în mine multe sentimente.

Atunci am realizat ce înseamnă viața și cât de important este prezentul și să știi să fii recunoscător pentru tot ce te înconjoară. Atunci a fost momentul în care m-am deconectat de tot ce înseamnă pandemie, iar măsurile impuse de autorități nu mai reprezentau constrângeri atât de mari pentru că eu aveam o durere mult mai adâncă, deși la acel moment poate unele activități m-ar fi ajutat să depășesc momentul mai ușor. A fost o durere prea mare pierderea bunicului meu încât să mă afecteze acest virus. A fost o perioadă cu o puternică încărcătură emoțională. Totuși, această pandemie m-a afectat inevitabil, mai ales pe plan profesional unde lucrurile au avut de suferit.

Evenimentele ni s-au anulat sau reprogramat, iar toate proiectele pe care le aveam au fost suspendate. Pentru această vară încă am planuri multe și mărețe, însă aștept să revenim la normal ca să putem reintra în ritm, deși cred că vom mai simți efectele acestui virus o bună perioadă de timp și trebuie să ne adaptăm noilor condiții de viață. Între timp lucrez la piese noi și pregătesc un proiect diferit ca stil muzical. Momentan nu pot să ofer prea multe detalii, menținem suspansul, pentru că asta o să fie o surpriză a întregii mele cariere, dar o să vă placă cu siguranță. Să fiți pe fază!”