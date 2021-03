Alexandra Anghelache din Bacău a lansat de curând piesa „Uită-mă”, cântec care are și de un videoclip bine primit de fani pe YouTube, unde a primit peste 100.000 de like-uri.

„Acest proiect a fost inițiat de Casa de Producție – Voices Media și îi mulțumesc lui Bogdan Toma pe aceasta cale. «Uită-mă» este cel de-al doilea meu single lansat în februarie 2021, în plină pandemie. Are deja foarte multe vizualizări pe YouTube și sunt tare fericită. Videoclipul a fost realizat de Alex Marica (Călătorie Magică) și l-am filmat la Timișoara. Feedback-urile au fost bune, de încurajare, a avut impact mai bun decât primul meu single «Inimi». Cu acest nou single am ocupat locul 10 în topul lui Dan Fințescu pe luna februarie”, a declarat tânăra artistă.

Fostă elevă a Colegiul Național de Arte „George Apostu” din Bacău, secția Canto Jazz, Alexandra Anghelache a studiat „Ingineria Produselor Alimentare” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău iar acum este masterandă la „Chimia moleculelor bioactive”. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o în jurul vârstei de 8 ani, când o imita pe Delia prin casă.

„Sunt moineșteancă și totul a început la Clubul Elevilor din Moinești, acolo unde m-am înscris prima dată la Muzică. Apoi am ajuns pe mâna doamnei profesor de canto Irina Pashalov. Copilăria mea a fost doar despre muzică, dar nu regret. Am participat la foarte multe concursuri de muzică ușoară unde am câștigat destule premii importante. Am mai făcut în București un curs de vară, trei luni cu Aura Urziceanu”, ne-a povestit Alexandra Anghelache.

În prezent cântă la evenimente private alături de echipa Dj Ionuț Mocanu cu care este într-o colaborare de aproape 9 ani. Numai că, din cauza pandemiei, anul trecut nu au putut susține evenimentele în proporție de 90%, iar anul acesta, așa cum speră toți din această branșă, nădăjduiește să se mai dezmorțească lucrurile.

„Mi-am propus să mai scot și alte piese, publicul deja cere asta. Îmi doresc să fiu mai cunoscută dar este nevoie de multă muncă și efort. Sunt mămică de băiat, se numește Darrin, și vreau să-i împărtășesc cu siguranță și lui lumea muzicii”, a mai spus tânăra artistă.