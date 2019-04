Ziua de 17 aprilie 2019 a fost una inedită pentru elevii claselor a IX-a A, coordonați de profesorul diriginte Angelica Farcaș, dar și pentru cei din a IX-a C Profesională, a profesorului diriginte Maria Nica, toți de la Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău. Motivul? Au primit aprobare să viziteze Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale (DJTS) Bacău, locul în care funcționează și Biroul Județean al Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Un serviciu telefonic operat chiar de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), un sistem național ce reprezintă o componentă importantă a obligațiilor serviciilor cu caracter universal, fiind prevăzut și în una din Directivele semnificative pentru politicile sectorului de telecomunicații din acquis-ul Uniunii Europene.

Pe o ploaie măruntă și un frig înțepător, copiii de la Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău s-au prezentat, punctuali, la locul de întâlnire stabilit de profesorii diriginți, fix la ora 9.30. Urmau să intre cu toții într-o instituție militară, în care fiecare a trebuit să respecte reguli stricte. Au stat cuminți la poartă cât au fost legitimați, au lăsat telefoanele mobile la specialiștii de acolo, au urmat traseul indicat, curioși, emoționați, nerăbdători să afle cât mai multe informații despre ceea ce urmau să viziteze.

Organizare desăvârșită și un însoțitor… special

Întreaga activitate s-a desfășurat cu aprobarea directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, gen. Sorin Ionel Vasilica, și cu organizarea desăvârșită de gazdă a directorului Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Bacău, col. Narcis Aurelian Păun. Și ca o trecere în timp, ca un arc întins peste generații, grupul de elevi a fost însoțit de Costel Mircea Bârsă, nimeni altul decât fostul comandat al Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale (cum se numea în acea vreme actualul DJTS), între anii 2001-2009, dar și… fost elev al Școlii Generale nr. 3 Bacău, care a funcționat în clădirea actualului Liceu Tehnologic „Petru Rareș”.

„Liceul Tehnologic «Petru Rareș» este foarte aproape de casa în care locuiesc. Ca fost elev al unității de învățământ, am păstrat mereu legătura cu această școală care m-a format, mi-a călăuzit primii pași în viață și mi-a croit drumul spre cariera mea profesională. Am făcut parte dintr-o familie riguroasă, dornică să mă vadă în haina militară. Poate de aceea am și urmat Academia Militară Tehnică, la electronică și transmisiuni, cu licență în 1981. Am lucrat întâi în Buzău, apoi am revenit în Bacău, apoi am fost detașat în București, la Comandamentul Trupelor de Transmisiuni. Până în 2001 am fost ofițer la Batalionul Transmisiuni și de atunci, timp de nouă ani, până în 2009, când am ieșit la pensie, am condus Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale Bacău. Am instruit oameni deosebiți, care au devenit buni specialiști. Am avut bucuria și onoarea ca pe timpul cât am fost la comanda OJTS să fiu cel care a și înființat Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 pe Bacău, în anul 2004. Am acumulat cunoștințe și o vastă experiență pe care acum o împărtășesc acestor copii minunați, care sunt la vârsta când vor să afle cât mai multe informații, ceea ce îmi face o mare, mare plăcere”, a declarat pentru Deșteptarea col (r.) Costel Mircea Bârsă.