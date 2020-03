Pandemia a pus stăpânire și pe nunțile 2020! Guvernul a luat decizii drastice în ceea ce privește evenimentele pentru a stopa răspândirea virusului. Situația, cel puțin pentru următoarea perioadă, nu este tocmai roz.

Valul de informații noi, restricții și modificări de la o zi la alta au creat panică și incertitudine în rândul tinerilor care urmau să se căsătorească în următoarele luni! Și știm, pare cel mai nesemnificativ lucru în contextul actual, dar cum am putea să le spunem asta mireselor care în ultimul an au investit suflet, bani și vise pentru ziua lor magică!

Telefoanele furnizorilor din domeniul nunților au sunat neîncetat și întrebările au fost cam acestea:

În situația dată ce este de făcut?

Când decid dacă schimb data sau încă nu e cazul?

În funcție de ce alegi noua dată?

Cu cine trebuie să luăm legătura cât mai repede?

Cât de important este să am contracte încheiate cu toți furnizorii?

Ce părere aveți, voi, furnizorii despre situația creată?

Am mulți invitați care vin de peste graniță, ce facem?

Pentru a răspunde la toate aceste întrebări, o mână de furnizori cu experiență s-au adunat în mediul online unde au întemeiat o mică dar frumoasă comunitate și au încercat să găsească cele mai bune soluții pentru fiecare situație în parte! Bazele au fost puse de Andreea Gavriluță owner și florist FirFior, Oana Radu – wedding planner și Diana Daraban florist Bliss Events & FlowersShop din dorinta de a ajuta miresele să depășească cu bine această perioadă.

“Wedding Cafe” este un concept care a luat naștere cu mult timp înainte ca pandemia COVID-19 să ne bată la ușă și care avea ca scop informarea viitorilor miri privind organizarea nunții lor, metode de eliminare a stresului prin stabilirea și gestionarea corectă a programului din ziua evenimentului și importanța florilor naturale în designul unui eveniment. Toată discuția era pregătită să aibă loc într-un cadru intim, cu un decor superb din flori naturale și o cafea. Din cauza pandemiei, Wedding Cafe s-a amânat și în foarte puțin timp am realizat cât de important este să fim o voce comună pentru toți mirii care aveau acumulate foarte multe întrebări vis-a-vis de evenimentul lor. Astfel, ne-am mutat în online și am invitat la discuție atât furnizori din domeniul nunților cât și miri care au evenimente în viitorul apropiat. Am considerat foarte important să avem alături un manager de restaurant, un wedding planner, un fotograf și un videograf!

“Miresele au fost foarte receptive și ni s-au alăturat imediat” ne-a mărturisit Andreea.

“Ce sfaturi au apărut în urma discuțiilor avute online? Este foarte important să aveți un plan B pe care să îl activați, în caz de nevoie, cu cel puțin 4- 6 săptămâni înainte de data evenimentului.

Ce implică acest plan B?

1. Gândeste-te ce perioadă crezi că se potrivește cel mai bine pentru nunta voastră: simți că 2020 este anul vostru și alegi să o reprogramezi în perioada septembrie – noiembrie sau poate e mai bine să o amâni pentru 2021? Întreabă familia, nașii și cei mai apropiați membrii ai familiei ce preferințe/posibilități au!

2. După ce ai decis acest aspect este foarte indicat să inițiezi o discuție într-un grup comun cu toți furnizorii pe care i-ai contractat deja (restaurant, muzica, foto-video, decor) rugându-i să îți spună ce date disponibile au în perioada preferată de tine și în funcție de acest aspect, să alegi o nouă dată care să îi includă pe toți.

3.Există riscul să nu îi mai găsești disponibili pe toți. Ce faci în acest caz?Îți scrii un top 3 de furnizori pe care îi consideri de neînlocuit în planurile voastre și alegi în funcție de ei. Alege inspirat! Și dacă vi se pare dificil de reorganizat, nu ezita să contactezi un wedding planner! ” a completat Oana Radu.

“Nunțile sunt un cumul de emoție pe care îl simți o dată în viața tocmai de aceea e foarte important să se desfășoare în cele mai sigure și bune condiții! Trebuie să ne gândim la confortul psihic al invitaților ca atmosfera evenimentului să fie una de neuitat! E drept, situația de față necesită mici compromisuri dar tocmai de aceea îți recomandăm să amâni și NU să anulezi evenimentul! Astfel îți poți păstra atât contractele cât și avansurile investite deja! Noi, toți furnizorii suntem deschiși la schimbări contractuale și e foarte important să știi că te bucuri de tot suportul și susținerea noastră! Înainte de toate suntem oameni și sănătatea voastră, a invitaților si a noastră, a furnizorilor cea mai importantă!

Nu te întrista și nici nu fi dezamagită, nunta visurilor tale va avea loc chiar dacă va suferi o mică întârziere!” a declarat Diana Daraban.