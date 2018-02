Obiectivul nr. 1 al social-democraților băcăuani, pentru 2018, este PNDL II, a afirmat senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD, duminică, la conferința de presă care a urmat ședinței Comitetului Executiv de la Centrul de Afaceri și Expoziții.

La întâlnirea cu ziariștii au fost prezenți Lucian Șova, ministrul Transporturilor, deputații social-democrați Theodora Șotcan, Ionel Floroiu, Gabriel Vlase, Costel Dunava și Claudiu Ilișanu, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ), Silviu Pravăț, vicepreședintele CJ Bacău, Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, și foarte tânărul secretar de stat Paul Cotîrleț.

„Facem acest format pentru că așa ne amintim mai ușor cu câtă responsabilitate ne-a încărcat electoratul băcăuan în 2016 și e bine să ne amintim pentru că fiecare dintre cei aflați la masa aceasta ocupă o poziție importantă și în județ, și la nivel central și cred că am avut și vom mai avea lucruri de realizat pentru Bacău”, a declarat Dragoș Benea.

Obiectivul primordial al PSD Bacău este implementarea cu succes a PNDL II și fiecare parlamentar se va implica în prezentarea și promovarea proiectelor din zona de care răspunde, asta în condițiile în care UAT-urile vor reuși să depășească etapa de achiziție cu bine.

Liderul PSD Bacău a afirmat că își dorește foarte mult ca, pe 2 aprilie, ministrul Lucian Șova să se întoarcă în Bacău și să semneze contractul pentru șoseaua de centură, aflată în procedură de licitație.

„Noi, când am fost la guvernare, am prins acest obiectiv în lista de investiții, pe fonduri europene. Nu am avut noroc în etapa de achiziție, nu am avut noroc de un constructor bun, dar nici nu am tăiat panglici la obiective care nu au finanțare sau autorizație de construcție. Aș vrea să rețineți acest lucru și să rețină și competitorii noștri politici, pentru că acest lucru ne separă fundamental de modul lor de a face politică. Pe acest subiect, noi putem să-i privim pe băcăuani în ochi pentru că am făcut tot ce am putut și vom face în continuare tot ce putem, dar nu vom face inaugurări la obiective care nu au finanțare”, a declarat Dragoș Benea.

Ministrul Dezvoltării vine la Tg. Ocna

La capitolul „infrastructură rutieră”, variantei ocolitoare a Bacăului i se adaugă multe alte investiții în drumurile județene și locale. Tot în acest an, va intra în procedură de licitație un nou proiect pe infrastructura de sănătate: modernizarea vechii clădiri a Spitalului Județean de Urgență.

Deputatul Theodora Șotcan, fost inspector școlar general, i-a invitat pe ziariști la semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului „Costache Negri” din Tg. Ocna, investiție în valoarea de 2 milioane de euro. Evenimentul va avea loc în prima jumătate a lunii martie, în prezența ministrului Dezvoltării.

Întrebat despre soarta drumului spre Salina Tg. Ocna, care trebuia reabilitat pe PNDL I, Dragoș Benea a explicat că proiectul se află în etapa de licitație, întârzierea fiind cauzată de faptul că „proiectarea a fost execrabilă, realizată nu din birou, ci chiar sub masa din birou”, adică foarte prost.

Despre autostrăzile Moldovei…

Ministrul Lucian Șova a vorbit despre finanțarea pe fonduri europene a pistei Aeroportului Bacău și despre sprijinul, egal, pe care îl acordă proiectelor celor două autostrăzi, Iași-Bacău-Brașov și Iași-Tg. Mureș.

Pentru județele Moldovei, ar fi ideal ca ambele autostrăzi să fie executate, dar destul de improbabil. Toată lumea știe că proiectul autostrăzii Iași-Bacău-Brașov ar costa de patru ori mai puțin, dar și că al doilea este mai avansat ca documentație.

„Eu mă bucur că acesta este foarte mult avansat și aștept să văd și din perspectivă instituțională care poate fi finalizat mai repede, fără a avea nici cea mai mică intenție să stopez un proiect, dimpotrivă, având toată determinarea să accelerez din punct instituțional fiecare din aceste două proiecte în etapele corespunzătoare, la fel ca și pe celelalte”, a afirmat Lucian Șova.

Senatorul Dragoș Benea, în schimb, s-a declarat convins că autostrada Iași-Bacău-Brașov va fi prima demarată, proiectul fiind mai ieftin și mai ușor de realizat.

Până să avem o autostradă, vom circula spre Brașov pe DN 11, care va fi întreținut și reparat, ca orice alt drum național, a afirmat Lucian Șova.

Comănești riscă să fie exclus din ADIS

Un motiv de îngrijorare pentru PSD Bacău este legat de proiectul „Sistem integrat de colectarea deșeurilor solide”. Celula I din Bacău se umple, așadar e musai ca Celula II, construită din fonduri europene, să intre în funcțiune, sub administrarea operatorului Eco Sud.

Însă, mai întâi, trebuie ca toate Consiliile Locale din județ să aprobe semnarea contractului cu operatorul Eco Sud pentru preluarea Celulei II și a stațiilor de sortare și compostare.

„93 de unități administrativ-teritoriale (UAT) au aprobat semnarea contractului de delegare cu această firmă, mai puțin Comănești, care în urmă cu trei ani a aprobat documentația de atribuire în CL Comănești”, a explicat Sorin Brașoveanu.

Dacă nu va aproba contractul, orașul Comănești va fi exclus din ADIS, aceasta fiind singura soluție care permite continuarea acestui mare proiect finanțat prin POS Mediu.

Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, referindu-se la problemele legate de groapa de gunoi, a afirmat că APM ar trebui „să-și găsească cadența, să discute pe lege”, să se aplece mai mult asupra acestui proiect și „să ia exemplu de la profesioniștii RA Apele Române”.