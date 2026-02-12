„Nu fi rău, lasă-mă să-nvăț și eu!”

În Codul Rutier român actualizat (OUG 195/2002) există o prevedere care sancționează circulația – cu viteză redusă – în mod nejustificat – a vehiculelor pe drumurile publice (conform articolului 99, alineatul 1.1). Totuși – din rațiuni (încă) necunoscute, această normă nu se aplică și în cazul școlilor de șoferi.

În fiecare dimineață, în urbea noastră, avem parte de același scenariu: numeroase mașini inscripționate „Școală” rulează prin municipiu cu 3–5 km/oră, în timp ce în spatele acestor „bolizi” se înșiră zeci de autoturisme, ale căror șoferi le este pusă la grea încercare răbdarea.

De aici vin și câteva întrebări simple: de ce instructorii nu-și îndrumă cursanții pe drumuri din afara localității sau pe arterele limitrofe, unde valorile de trafic sunt semnificativ mai reduse? De ce se confundă parcările hipermarket-urilor cu poligoanele, pentru ca neinițiații în ale volanului să exerseze diverse manevre?

Este chiar potrivit ca un cursant novice să fie „aruncat” direct în aglomerația urbană de la 8.00 dimineața, afectând semnificativ fluența circulației? Mai mult, oare nu ar trebui ca aceste școli să aibă propriul poligon, unde viitorul șofer să deprindă primele abilități în materie de șofat?

Siguranța rutieră ar trebui, de asemenea, să fie un criteriu esențial în această discuție. Un cursant aflat la început, lipsit de reflexe și de capacitatea de a anticipa situații complexe de trafic, devine vulnerabil într-un oraș aglomerat și, implicit, un potențial factor de risc pentru ceilalți participanți la trafic. Presiunea claxoanelor, a grabei generale și a manevrelor imprevizibile din orele de vârf nu contribuie nici la formarea corectă a viitorului șofer, nici la fluidizarea circulației, ci mai degrabă accentuează stresul și erorile.

Este firesc, desigur, ca viitorul posesor de permis de conducere „să guste” din traficul real, însă doar după ce dovedește că are capacitatea de a se deplasa similar cu ceilalți participanți.

PS: În încheiere, amintesc că, inclusiv actualul edil, a avut o propunere (care, din păcate, nu s-a materializat), referitoare la interzicerea deplasării vehiculelor de școală între orele 8 și 9 dimineața; poate că nu era o idee proastă până la urmă…

Un băcăuan căruia (încă) îi pasă

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!