Nu avem nici un mijloc de transport public

Mă numesc Gociu Vali și sunt locuitor al satului Dumbrava, comuna Răchitoasa, județul Bacău. Vă scriu pentru că trăim o situație care, sincer, pune în pericol vieți omenești, iar acest lucru pare să nu mai intereseze pe nimeni.

Satul Dumbrava este complet izolat. Nu există niciun mijloc de transport public. Singurul microbuz care ajunge este cel școlar, destinat doar copiilor. Pentru restul oamenilor – bătrâni, bolnavi, persoane cu dizabilități, familii fără mașină – nu există nicio soluție.

Drumul nu este asfaltat. Pentru a ajunge la un drum practicabil trebuie să mergem 3–4 kilometri pe jos, iar până în comuna Răchitoasa aproximativ 7 kilometri, pe noroi, gheață sau praf. Iarna și pe ploaie, drumul devine aproape impracticabil. Sunt situații în care ambulanța nu poate ajunge, iar oamenii sunt nevoiți să meargă pe jos sau să fie transportați improvizat.

În sat trăiesc bătrâni care nu pot ajunge la medic, persoane care amână tratamente pentru că nu au cum să se deplaseze, oameni care nu pot ajunge la farmacie, la serviciu sau la instituții publice. Aceasta nu mai este doar o problemă de confort – este o problemă de siguranță și demnitate umană.

Această situație este cunoscută de Primăria Răchitoasa, de conducerea acesteia și de autoritățile locale, însă, în ciuda anilor care au trecut, nu s-au luat măsuri reale pentru:

introducerea unui transport public;

asfaltarea drumului;

asigurarea unor condiții minime de acces pentru locuitori.

În anul 2026, într-un județ european, există un sat unde oamenii merg kilometri pe jos pentru a ajunge la medic sau la o pâine. Ne simțim abandonați, uitați și lipsiți de orice sprijin.

Vă rog să faceți publică această situație. Poate doar atunci când se va vorbi despre Dumbrava la nivel public, autoritățile vor fi obligate să reacționeze, înainte să se ajungă la o tragedie.

Nu cerem favoruri. Cerem dreptul la viață normală, la acces, la siguranță.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și sper ca această realitate să nu rămână ignorată.

Cu respect,

Gociu Vali

Sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, județul Bacău

Data: 25.01.2026