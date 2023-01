Aroganta, iresponsabila, barbara, ipocrita specie umană

Sesizând cât de ticăloasă ființă este, omul, în încercarea de a-și diminua chemarea sa peșteristă către barbarii, a adoptat ,,Declarația universală a drepturilor omului” (1948). Cunoașteți vreun document care să fi fost încălcat cu mai multă cruzime de către om, decât această ,,Declarație…”? Acum peste 2 000 de ani, premonitoriu, în ,,Asinaria” (act. II, sc. 4), Plaut a sintetizat acel homo homini lupus, vorbind despre lăcomia nepotolită ce-i transformă pe unii oameni în fiare turbate faţă de semenii lor. A, poate mai este un document la fel de terfelit precum cel amintit: ,,Declarația drepturilor copilului” (1959). Ați văzut, chiar și într-o țară ca România, cu pretenții umanitare, unde copilul-școlar este silit să trudească zilnic mai mult de opt ore, chipul acestei barbarii? În marea sa ipocrizie, ființa numită om a mai proclamat, cu surle și trâmbițe, ,,Declarația universală a drepturilor animalelor” (1978), un fel de o atitudine filosofică menită să arunce punți fericite între specia umană și alte specii de animale. Încă nu pot uita, nici după vreo două săptămâni, că în noaptea trecerii dintre 2022 și 2023, am trăit acut, din nou, în infernul mizerabilei agresiuni împotriva animalelor…

Am petrecut, peste două ore, în compania dragului meu Max, labradorul care a lansat, în crucea acestei nopți, un disperat strigăt de ajutor. Barbaria (da, iar barbaria…) umană dezlănțuită de petarde, artificii și urlete neanderthaliene îi ataca timpanele, îi răvășea violent trupul cu un tremur nemaivăzut, îi destrăma cu o agresivitate criminală rosturile ființei. Mi s-a aruncat în brațe, m-a îmbrățișat și m-a implorat disperat, din priviri speriate de moarte, cu mari scâncete și spasme, să nu-l părăsesc. Mi-au dat lacrimile și am simțit, cu Max în brațe, o mare rușine știind că fac parte din aroganta, iresponsabila, ipocrita specie umană. Am privit împreună către pisici și păsări îngrozite, m-am gândit că există și o lege (126/ 195), terfelită și ea, care ar trebui să protejeze animalele și de furia materialelor pirotehnice…

Ca parte a ticăloasei specii umane, i-am cerut scuze lui Max…