Condițiile legale în care angajatorii nu-i pot concedia pe salariații lor, prevăzute de Codul Muncii (Legea 53/2003), au fost extinse cu altele, dat fiind faptul că au apărut noi acte normative care impun această măsură.

Astfel, angajații nu mai pot fi disponibilizați dacă au aplicat pentru un alt post, iar cererea le-a fost refuzată de către agentul economic căruia i s-au adresat. De asemenea, angajatorul nu are voie să-i desfacă contractul de muncă unui salariat în perioada în care acesta se află în concediu de îngrijitor, adică lipsește pentru urgențele de familie (10 zile libere pe an, care se recuperează ulterior), prevăzute de legislația în vigoare. Aceeași interdicție are angajatorul și în cazul în care un salariat se găsește în concediu paternal ori are mai multe locuri de muncă.

Dar au fost operate și alte schimbări ale Codului Muncii, modificări care conțin noi drepturi pentru angajați. La cele care erau deja, legiuitorul a venit în plus cu dreptul salariatului de a trece pe un post vacant mai bun, dacă a depășit perioada de probă și are o vechime în activitate de cel puțin 6 luni, precum și cu posibilitatea legală ca o persoană să aibă mai multe contracte individuale de muncă.

Angajatorii care nu respectă aceste schimbări din Codul Muncii vor fi sancționați cu amendă cuprinsă între 4.000 lei și 8.000 lei.

În ceea ce-i privește pe funcționarii publici, ei vor avea și dreptul de a lucra în regim de telemuncă (dacă specificul muncii permite acest lucru) timp de 5 zile pe lună în cazul în care au un copil mai mic de 11 ani sau alte probleme. Modificările sunt cuprinse într-o lege și au fost introduse în Codul Muncii, precum și în Codul Administrativ (ceea ce ține de acesta). Noua lege a fost promulgată zilele trecute de către președintele Klaus Iohannis.