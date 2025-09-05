„Noaptea Muzeelor la Sate 2025”

Complexul Muzeal de Știinţele Naturii „Ion Borcea” organizează în data de 6 septembrie 2025 cea de a III-a ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor la Sate” la Casa Memorială „Ion Borcea” din comuna Racova, județul Bacău între orele 18.00-23.00 (22.30 fiind ora de intrare a ultimului vizitator).

Evenimentul cultural este unic în Europa, fiind derivat din manifestarea europeană “Noaptea Europeană a Muzeelor”.

Noaptea Muzeelor la Sate, la Casa Memorială „Ion Borcea” se desfășoară sub titlul „Ion Borcea – un univers al științei și cunoașterii”.

Casa Memorială Ion Borcea ocupă un loc important în peisajul cultural și arhitectural al județului Bacău, fiind un reper al memoriei locale și o mărturie a vieții unei personalități culturale românești cu origini băcăuane.

Spaţiul expoziţional de la Casa Memorială „Ion Borcea” include patru săli și un hol unde sunt prezentate cronologic mărturii ale biografiei marelui savant. Prima sală prezintă mobilier şi obiecte ce au aparţinut familiei Borcea, precum şi portrete ale părinţilor savantului Ion Borcea.

A doua sală ilustrează căutările savantului pentru a descifra şi promova curentele ştiinţifice ale vremii sale privind evoluţionismul. Ion Borcea a fost preocupat şi de teoriile enunţate de alţi oameni de ştiinţă cum sunt Darwin și Lamarck.

Activitatea ştiinţifică a profesorului Ion Borcea este ilustrată în sălile a doua şi a treia, pe domeniile de cercetare: ihtiologie, hidrobiologie, biologie marină și entomologie.

În ultima încăpere a muzeului sunt prezentate cronologic aspecte legate de viaţa şi activitatea marelui savant.

Holul expoziţiei prezintă o galerie de imagini cu profesori şi studenţi care i-au fost alături în decursul vieţii, pe calea ştiinţei: Gheorghe Hasan, Mihai Băcescu, Ioan Gh. Botez, Mihai Constantineanu, Petre Jitariu şi mari biologi români discipoli ai marelui savant: Constantin Motaş, Paul Bujor, Emil Racoviţă, Grigore Antipa, Petre Şuster, Ioan Teodor Simionescu.

Casa Memorială Ion Borcea se află în comuna Racova, judeţul Bacău şi a fost locuinţa familiei savantului Ion Borcea, fiind construită în secolul al XIX-lea.

A fost donată de sora savantului, Eufrosina Borcea Petrovanu, Muzeului de Ştiinţele Naturii (4 camere şi un hol) şi este înscrisă în lista monumentelor istorice, cod BC-IV-m-B-00940.

Intrarea este gratuită!