Echipa medicală de la Spitalul Municipal de Urgență Moinești se pregătește în aceste momente pentru a participa la o nouă prelevare de organe. Sunt așteptate echipe de la Iași și București, care vor prelua aceste organe, pentru a fi transplantate. După o primă evaluare, se va preleva ficatul și rinichii de la un pacient aflat în moarte cerebrală, însă în timpul intervenției echipele de specialiști vor putea decide dacă vor fi prelevate și alte organe viabile – țesut osos, cornee, piele, plămâni. „Avem și acceptul familiei pacientului în cauză, un bărbat de 43 de ani, din comuna Pârjol, care a căzut de la înălțime și a suferit multiple traumatisme, la nivel cranian, toracic, abdominal, la membrele inferioare. Suntem pregătiți, din spitalul nostru vor participa toți medicii de pe diferite specialități, ATI, chirurgie, ortopedie, oftalmologie, pneumologie, medicină de urgență. Așteptăm echipele de la Iași și București să intrăm apoi în sălile de operație”, ne-a declarat prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, managerul spitalului și, totodată, medic chirurg. Se speră ca până la ora 23.00 să se definitiveze toată documentația necesară unei astfel de intervenții și în jur de ora 2.00 noaptea să se intre în sălile de operație. Acesta este prima prelevare de organe din Spitalul Municipal de Urgență Bacău pe anul acesta, și a opta de când unitatea medicală a intrat în acest program național de prelevare. Anul trecut a fost o singură prelevare de organe la Moinești, tot pe un pacient din Pârjol. Vom reveni cu alte detalii imediat ce acestea vor putea fi furnizate de către echipa medicală de la Moinești. 0 SHARES Share Tweet

