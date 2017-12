Un astfel de meci ar fi fost o sărbătoare în Bacău. Cum a fost și cel cu Dunărea Călărași. Sau chiar mai mult. Din păcate, sorții au hărăzit ca „sfertul” Cupei României dintre Poli Timișoara și CSM Bacău, programat în manșă unică, să aibă loc, la Timișoara. Sâmbătă, de la ora 14.00. Ora- una improprie- face posibilă, în schimb, televizarea partidei de către Digisport. Astfel, suporterii băcăuani se pot consola că vor putea urmări meciul la TV, iar handbaliștii CSM-ului cu faptul că echipa lor este singura divizionară A televizată în acest sezon. „Într-adevăr, suntem singura formație de liga secundă care poate fi văzută la TV. Acesta este un stimulent pentru jucătorii noștri tineri, un avantaj pentru suporteri și un plus pentru sponsorii echipei”, a subliniat antrenorul CSM Bacău, Gabi Armanu, care speră ca elevii săi să facă o figură frumoasă pe Bega. Chiar dacă vor avea în față vice-lidera Ligii Zimbrilor. Sau poate tocmai de aceea. PUBLICITATE „Noi nu avem nimic de pierdut. Timișoara pornește clar cu prima șansă. Dar să nu se uite că și Dunărea Călărași era favorită contra noastră și, totuși, am reușit să o eliminăm la loviturile de departajare”, a punctat tehnicianul „csmeilor”. Având un singur incert, Kurtes, CSM Bacău pleacă azi spre Timișoara. Drumul lung și oboseala reprezintă dezavantaje cu care, paradoxal, se confruntă și Poli. Motivul? Timișorenii au jucat miercuri, la Vaslui, ultimul meci de campionat al anului, pe care l-au câștigat cu 35-28. Cu o etapă înainte de jocul de la Vaslui, Poli s-a impus cu 32-24 contra fostei adversare din Cupă a băcăuanilor, Dunărea Călărași. În ciuda victoriei, gruparea de pe Bega a avut mult de furcă, oaspeții din Călărași conducând ostilitățile o bună bucată de vreme. Semn bun pentru CSM în vederea jocului de sâmbătă. Celelalte jocuri din „sferturi”: Dobrogea Sud- CSM Făgăraș, CSM București- Steaua, Potaissa Turda- Minaur Baia Mare. 40 SHARES Share Tweet

