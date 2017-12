Un bărbat de 64 de ani, din comuna Nicolae Bălcescu, a fost găsit de un vecin căzut în beciul locuinţei, inconştient. Au fost chemaţi pompierii, care l-au scos de acolo şi l-au predat echipajului Smurd de Terapie Intensivă. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, dar, din păcate, fără rezultat, fiind declarat decesul. Imediat, trupul neînsufleţit al bărbatului a fost ridicat de un echipaj de la Serviciul de Medicină Legală şi transportat la Morga pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei morţii. A nchetatorii iau în calcul varianta ca victima să fi căzut de pe scară în momentul în care a vrut să coboare în beci, însă raportul medico-legal va răspunde în clar cum a decedat bărbatul. 0 SHARES Share Tweet

