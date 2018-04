Nu sunt un nostalgic al erei comuniste. Chiar nu. Pentru că, din punctul meu de vedere, nici n-a fost așa de strălucit pe-atunci încât să…regret acele timpuri. E drept că nici nu mi-a fost prea cald înainte de ’89, adică, eu chiar am suferit de-a binelea (nu o iau ca pe o frustrare).

Posibil să le fi fost bine unora, alții să se fi adaptat mult mai ușor decât mine la regulile acelor timpuri, chiar să fi reușit să își facă un avantaj (sau mai multe) din traiul simplu de atunci…Sigur că îmi aduc aminte de defilările entuziaste de 1 mai, de roabele de mici înfulecați la foc continuu de popor și de berea turnată din abundență în gâtlejurile însetate ale muncitorilor.

„Să fie primit!” zic. Nici nu mi-am propus să neg lucrurile bune de pe vremea lui nea Nicu (căci acele timpuri le-am apucat). Pentru că, să fim înțeleși, au fost niște mici mari avantaje care, acum, din păcate, au dispărut. Bunăoară, industria care…duduia de-a binelea, e drept, în sistem centralizat, dar exista și, mai mult, funcționa. Cert e că nimeni nu se plângea că țara n-are bani. Și chiar erau parale pe-atunci!

Acu’, toate guvernările care s-au perindat la cârma României ne-au aruncat sub nas aceeași lozincă: „Nu-s bani la buget, ce să-i faci?!”. Doar pentru majorarea lefurilor parlamentarilor de la sfârșitul fiecărui an. Atât. În rest, Dumnezeu cu mila! Nu-s bani nici pentru autostăzi, nici pentru pensii, nici pentru salarii sau mai știu eu ce. Cel mai mult mă deranjează unii (destui) care au dus-o bine pe vremea lui Ceaușescu și o duc cel puțin la fel de bine și acum. Sunt aceiași ca ăi din monologul spumoasei Aspirina din serialul „Las fierbinți”:

Mă, vouă nu vă e rușine? Cât o mai țineți așa? Noi am fost generația de sacrificiu, am copilărit fără jucării și fără lumină, ca liliecii, și am mâncat parizer doar duminica pentru a plăti datoria externă a țării. Cu copilăria noastră s-a plătit datoria externă a țării, să fie clar! Poate pe tine te-a crescut maică-ta cu pandișpan, dar pe mine nu. Și după ce am plătit datoria externă a țării, a venit Revoluția și am făcut o datorie și mai mare ca aia veche, pentru că n-aveam de niciunele și ne lua mereu iarna pe nepregătite”. Ne vedem defilare?! Pe „Dorobanți” sau la…Mamaia?