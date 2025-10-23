NDA Competition ediția a VI-a, scena micilor talente

Atmosfera liniștită a unei zile de duminică, dimineață, scăldată în raze de soare de toamnă, a fost animată în orașul Buhuși de peste 200 de copii și adolscenți care au luat cu asalt Casa de Cultură „Elisabeta Bostan”, acolo unde s-a desfășurat un concurs de muzică și dans all style. Este vorba de NDA Competition, un eveniment organizat de Nicole Dance Academy din Onești și care a ajuns la ediția a VI-a.

Concursul a început de dimineață, primii intrând pe scenă cei care au participat la secțiunea Muzică. Aici, 18 participanți au încântat audiența cu piese de muzică ușoară și populară, după care au fost premiați.

Au urmat concursurile de dans, derulate pe categorii de vârstă și stiluri de dans. La început, au evoluat pe scenă cei din formația The Winners, o formație de la Asociația Sindrm Down, pregătită de instr. Mihaela Gheorgheș.

Apoi au urcat pe scenă copii de la categoria de vârstă 2-4 ani și cei de 4-6 ani, care au făcut un spectacol de-a dreptul delicios, răsplătit din plin cu aplauze de un public călduros. Spectacolul a fost unul, cum se zice, cu de toate. Numere de dans de la balet și contemporan la liric sau tematic, acrodens, sportiv și altele.

Toate învelite în coregrafii iscusit create de profesorii celor mici, dar și pline de culoare. Costumațiile au fost impresionante iar unele coregrafii au transmis mesaje impresionante despre lumea în care trăim. Cu alte cuvinte, copii, la orele de dans nu învață doar niște pași, ci și cum să transmită stări, sentimente și mesaje de cum să fim mai buni.

„Noi organizăm mai multe astfel de evenimente pentru că vrem să le oferim copiilor șansa de a se exprima pe scenă. Considerăm că este foarte imporatant să îi formăm pe copii, să devină competitivi, să își dorească să se autodepășească, lucruri care să îi ajute în viață”, a spus Nicoleta Adriana Lișiță, rereprezentanta NDA Academy Onești.

La acest eveniment au participat peste 200 de copii de la mai multe școli și cluburi de dans din Iași, Piatra Neamț, Bacău și Onești, iar prestația lor a fost arbitrată de un juriu format din Mihaela Gheorgheș – Bacău și Tamara Păduraru – Onești. Participanții au fost recompensați cu cupe, medalii și diplome.

Au fost și alte premii: Premiul pentru cea mai bună galerie – Reverance by Laura Stavarache Piatra Neamț; Premiul pentru cele mai frumoase costumații – MRV Dance Studio Iași și un Premiu Mare în valoare de 300 de euro care a fost obținut de MRV Dance Studio Iași.