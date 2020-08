Producătorul băcăuan de ferestre și uși din pvc MXM Maxima Ferestre își mărește capacitățile de producție începând cu anul 2021. Noua fabrică va fi amenajată la Barați, Bacău, locul în care compania își desfășoară acum activitatea și se întinde pe o suprafață de aproximativ 6000 mp.

“Și noi suntem afectați și îngrijorați de această situație cu care omenirea se confruntă, însă avem încredere că vom trece peste acest moment și continuăm planurile pentru perioada de după.

De când am înfiintat compania, obiectivul nostru a fost să furnizăm produse pentru segmentul premium, în sensul acesta au fost aleși furnizorii de sisteme, furnizorii de echipamente necesare fabricării tâmplăriei precum și rețeta de fabricație. În tot acest timp partenerii noștri au evoluat foarte mult și trebuie să fim pregătiți să răspundem prompt solicitărilor acestora, atât din punct de vedere cantitativ cât și din punct de vedere calitativ.

Noua fabrică va fi echipată cu utilaje de ultimă generație de la furnizori de renume mondial Rotox și Graf Sinergy și a fost gândită pentru a crește productivitatea și calitatea tâmplăriei colorate, acolo unde compania are creșterea cea mai mare. Este evident caă segmentul rezidențial ne-a dat credit și noi trebuie să răspundem în cel mai bun mod cu putință. Complexitatea lucrărilor, nivelul de accesorizare și montajele pe care partenerii noștri le fac, ne arată că piața a crescut foarte mult din punct de vedere al calității și credem că beneficiarii vor fi din ce în ce mai riguroși atunci când vor decide cu cine să facă investiția.

Pentru anul 2021 avem în plan completarea gamei de produse cu trei sisteme noi pe pvc și, în premieră, vom produce tâmplărie de aluminiu. Deciziile au fost luate după analiza făcută pieței de tâmplărie și după solicitările venite din partea partenerilor noștri. Până în 2025 avem în plan să începem și producția de sticlă termoizolantă pentru ca partenerii noștri să beneficieze de pachet complet la cele mai înalte standarde de calitate.

Investiția va fi făcutaă dintr-un credit IMM INVEST obținut cu ajutorul băncii Transilvania, banca cu care anul acesta am aniversat cinci ani de parteneriat cu rezultate remarcabile. Le suntem extrem de recunoscători pentru tot ce am realizat împreună.

În aceste vremuri instabile este foarte important pentru noi ca angajații, partenerii de business precum și furnizorii noștri să aibă certitudinea continuității relației cu noi” ne-a declarat managerul general al companiei Ionuț Z.C.