Municipiul Onești a obținut titlul de „Oraș European al Sportului 2026”

Municipiul Onești a primit decizia oficială a ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), prin care i se conferă titlul de „Oraș European al Sportului 2026”, o recunoaștere internațională a implicării comunității locale în promovarea sportului, a performanței și a valorilor europene ale fair-play-ului și incluziunii sociale.

Decizia a fost comunicată oficial în cadrul ședinței Consiliului Local Onești, în data de 30 octombrie 2025, prilej cu care au fost adresate mulțumiri tuturor celor care au contribuit la elaborarea și susținerea dosarului de candidatură.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că această distincție aparține întregii comunități oneștene – sportivilor, antrenorilor, profesorilor, cluburilor și voluntarilor care s-au implicat activ în promovarea mișcării și a sănătății prin sport. Titlul de „Oraș European al Sportului 2026” nu este doar o distincție simbolică, ci și un angajament pe termen lung ca Oneștiul să continue investițiile în infrastructura sportivă, educație și sănătate.

Vizita oficială a delegației ACES Europe a avut loc la Onești pe 21 octombrie 2025, membrii comisiei internaționale apreciind diversitatea bazelor sportive, implicarea autorităților locale și spiritul comunitar care definește viața sportivă a orașului.

Pe parcursul anului 2026, municipalitatea va organiza o serie de evenimente, competiții și campanii tematice dedicate acestui titlu, consolidând statutul Oneștiului – orașul natal al Nadiei Comăneci – ca pol sportiv al regiunii Moldovei și promotor al valorilor olimpice.