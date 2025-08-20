Muncitorii UMB s-au întors pe șantierele A7, după două săptămâni de pauză

După aproape două săptămâni de pauză, muncitorii companiei UMB au reluat luni lucrările pe Autostrada A7, inclusiv pe tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani. Activitatea fusese suspendată din cauza întârzierilor la plata facturilor și a blocajului financiar.

Pe tronsonul Focșani – Bacău, lucrările sunt avansate. Lotul 2, între Domnești Târg și Răcăciuni, a ajuns la un progres fizic de 52%, cu termen estimat de finalizare până la sfârșitul anului 2025. În paralel, continuă și construcția nodului rutier de la Răcăciuni.

Situația rămâne însă fragilă. Diferența dintre progresul fizic și cel financiar pe cele 10 loturi dintre Buzău și Pașcani este de aproximativ 21%, ceea ce pune compania într-o poziție vulnerabilă.

Deși au fost achitate recent plăți de circa 300 de milioane de lei, facturi în valoare de peste 1 miliard de lei sunt încă restante, cea mai veche fiind emisă la începutul lunii august.

Fără o rectificare bugetară care să aducă fonduri suplimentare pentru Ministerul Transporturilor, există riscul ca banii pentru construcția de autostrăzi să se epuizeze luna viitoare.

Autostrada A7, numită și „Autostrada Moldovei”, rămâne cel mai important proiect rutier pentru conectarea regiunii la rețeaua națională de transport rapid.