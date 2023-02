Moldova primește, din nou, praful de pe tobă

Acum câțiva ani, a produs o oarecare tulburare o analiză realizată de Ziarul Financiar care demonstra că, în ciuda bocetelor repetate ale politicienilor din Ardeal, regiunea a primit mult mai mulți bani de la bugetul de stat decât celelalte zone ale țării pentru infrastructura rutieră. Celor care ar comenta că poate alocarea era diferită din pricina diferențelor de populație sau de PIB, nu pot decât să le spun că alocările de la bugetul central erau de câteva ori mai mare pentru infrastructură „per capita”, adică raportat la numărul populației dar și de câteva ori raportat la PIB-ul produs. Adică, nu, alocările mai mari nu s-au datorat populației mai numeroase și nici faptului că Ardealul ar fi avut o contribuție mai mare și, deci, și dreptul de a primi mai mult.

Zilele trecute, politicienii s-au înghesuit să bage capul în poză, la semnarea contractului de execuție pentru unul din tronsoanele Autostrăzii A7, care va fi prima autostrada construită în Moldova. Toți s-au bătut cu cărămidă în piept că, iată, au pus umărul la propășirea Moldovei și merită, deci, un vot.

Aproape toți acei politicieni care s-au pozat prin colțurile încăperii unde s-a semnat contractul pentru A7 tac mâlc și nu scot un cuvânt despre ceea ce s-a întâmplat cu PNRR-ul. Despre cum cei care au negociat pe ascuns acest program au înghesuit toate investițiile în Transilvania și au lăsat Moldova, din nou, să se descurce singură.

Vreți exemple? Din 27 de spitale noi care vor fi construite, 11 vor fi în Transilvania, 3 în Moldova. Prin PNRR, spitale vechi primesc finanţare pentru unităţile de asistenţă ambulatorie; din acești bani, jumătate se duc în Transilvania! O sumă echivalentă cu costul Autostrăzii A7 a fost dirijată pentru metroul din Cluj. Toate cele 8 județe ale Moldovei primesc o alocare per capita între 319 și 630 de euro. Din cele 17 județe din Vestul țării – Banat, Crișana și Transilvania, doar 3 au o alocare similară. Două – Cluj și Caraș-Severin – au alocări de circa 4800 de euro pe locuitor, trei au 3500 de euro pe cap de locuitor și unul singur are o alocare mai mică, de „numai” 1026 de euro per capita. Restul au între 1300 – 2000 de euro, dublu sau triplu față de alocarea maximă pentru un județ din Moldova.

Acest gen de împărțire a banilor nu este nou și știm că politicienii ardeleni au șantajat guvernul de la București încă din interbelic pentru a obține mai mulți bani. Astăzi, acest șantaj este dublat de amenințarea cu secesiunea Transilvaniei pe motiv că această nu primește „cât merită” de la bugetul central.

După cum se vede, povestea cu „regățenii răi” care nu vor să dea bani Ardealului este falsă.

În aceste condiții, cei care au băgat capul în poză să se laude că au dat niște firfirici pentru A7 sunt de un penibil fără margini.