Moineștenii l-au sărbătorit, la sfârșitul săptămânii trecute, pe veteranul de război col. (rtr.) Ion Procopie la împlinirea vârstei de 101 ani. Festivitatea a avut loc la Catedrala Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae, în prezența unui sobor de preoți în frunte cu părintele protoiereu Costel Mareș. La eveniment au fost prezenți și primarului Valentin Vieru, viceprimarul Bogdan Legănuș și o parte dintre consilierii locali.

Venerabilului Ion Procopie i-a fost înmânată o diplomă care îi conferea titlul de „Veteran Centenar, Brav Erou Exemplar”, iar primarul municipiului a dat citire unui mesaj de felicitare din partea, ministrului Apărării Naționale, Nicolae-Ionel Ciucă.

Col. (rtr.) Ion Procopie a fost sărbătorit și anul trecut, în preajma împlinirii a 100 de ani de viață, când s-a marcat un an de la dezvelirea în Parcul Central din Moinești a Monumentului „100 de ani de la Marea Unire”.

„Am trecut prin multe în viață – a spus, atunci, veteranul. Încă de la vârsta de trei ani, de când am rămas orfan de mamă. Apoi, la tinerețea mea au urmat ororile războiului. Eram student când a început conflagrația. La finalul ei am fost și noi, tinerii, încorporați și așa am prins și ziua de 23 august 1944, dar și ultimele lupte care au urmat după ea. Iar noi am fost acolo”. Tot atunci a fost înaintat, onorific, la gradul de „general al municipiului Moinești”.