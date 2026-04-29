Bărbat recuperat de jandarmi după ce s-a întâlnit cu un urs într-o zonă împădurită din Faraoani

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost recuperat în siguranță de jandarmi, după ce s-a întâlnit cu un urs într-o zonă împădurită din comuna Faraoani și a solicitat ajutor prin apel la 112.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, incidentul s-a produs miercuri seară, în jurul orei 21:45. Bărbatul plecase să caute câteva animale rătăcite, însă l-a prins întunericul și nu a mai reușit să se întoarcă în localitate. În timpul deplasării s-a întâlnit cu un urs, pe care a reușit să îl evite, iar speriat a sunat la numărul unic de urgență pentru a cere sprijin.

În urma discuțiilor telefonice cu operatorii și pompierii băcăuani, bărbatului i s-a recomandat să rămână pe loc, în condițiile în care bateria telefonului era aproape descărcată și exista riscul unei noi întâlniri cu animalul sălbatic.

Acesta a rămas lângă un copac, însoțit de cei trei câini ai săi, în timp ce echipajul de jandarmi a început căutările, menținând permanent legătura telefonică cu el. După aproximativ o oră, bărbatul a fost găsit și escortat în siguranță către localitate. La intervenție au participat și reprezentanți ai administrației locale.

Jandarmii reamintesc celor care se deplasează în zone împădurite să evite deplasările pe timp de noapte și să anunțe întotdeauna o persoană de contact despre traseul ales. De asemenea, recomandă purtarea unui echipament adecvat, inclusiv lanternă și telefon încărcat, precum și păstrarea calmului în cazul întâlnirii cu animale sălbatice.

În situații de urgență, autoritățile recomandă apelarea numărului 112 și respectarea indicațiilor primite din partea operatorilor.