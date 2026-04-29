Judo/ „Kids Judo Cup”: CSM- Palatul Copiilor Bacău, podium integral la Brașov

Judoka pregătiți de Dorin Cruceanu la CSM- Palatul Copiilor Bacău au avut o participare fructuoasă la ediția inaugurală a „Kids Judo Cup”, ce a reunit, weekendul trecut, la Brașov, 722 de sportivi de la 48 de cluburi din țară și din Republica Moldova.

Băcăuanii s-au regăsit pe toate cele trei trepte ale podiumului, cu două medalii de aur, una de argint și una de bronz. Evelyn Nicole Cruceanu și Sofia Florea au ocupat primul loc la categoriile U10, -32 kg, respectiv U14, +63 kg, Anastasia Lupu s-a situat a doua la U14, -63 kg, în timp ce Mihaela Stanciu Viziteu s-a clasat pe poziția a treia la U14, în limitele categoriei de greutate -52 kg.

Aproape de podium s-au aflat și Mateea Pascu și Sofia Ungureanu, ambele clasate pe locul 5 la U14, în cadrul categoriilor de greutate-36 kg, respectiv -40 kg.

„Suntem în seria competițiilor premergătoare finalei Campionatului Național U15 și U13. Rezultatele reflectă munca depusă la antrenamente. Mai apar și greșeli, dar este bine că acestea se produc în cadrul turneelor de verificare. Sperăm ca la finale să fim mai concentrați”, a declarat pentru „Deșteptarea” antrenorul CSM- PC Bacău, Dorin Cruceanu.