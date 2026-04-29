Bacău: Furnizarea agentului termic va fi sistată temporar în zona Prefecturii pentru lucrări de mentenanță

Compania Thermoenergy Group SA Bacău va sista temporar furnizarea agentului termic la punctul termic care deservește zona Prefecturii, în perioada 4 – 23 mai 2026, ca urmare a unor lucrări de mentenanță planificate.

Potrivit unui anunț transmis de operatorul de termoficare, întreruperea este necesară pentru executarea unor lucrări programate în cadrul programului de mentenanță pentru anul 2026.

Pe durata intervențiilor vor fi afectați consumatorii din următoarele imobile din municipiul Bacău:

strada Ioniță Sandu Sturza nr. 3

strada Războieni nr. 11, 24, 30 și 32

strada Mărășești nr. 4

strada Vasile Alecsandri nr. 2

Reprezentanții companiei precizează că lucrările sunt necesare pentru funcționarea în siguranță a sistemului de termoficare și pentru prevenirea unor avarii ulterioare.