Bacău: Jandarmii montani patrulează pe traseele turistice și în zonele de agrement pentru siguranța turiștilor

Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău sunt prezenți în această perioadă pe traseele turistice și în zonele de agrement din județ pentru a asigura siguranța turiștilor și a persoanelor care aleg să își petreacă timpul liber în natură.

Potrivit reprezentanților instituției, echipajele de jandarmi montani desfășoară acțiuni permanente de patrulare în zonele frecventate de turiști, având ca obiectiv prevenirea incidentelor, acordarea de sprijin în situații de urgență și oferirea de informații utile pentru o deplasare în siguranță pe traseele montane.

Autoritățile recomandă turiștilor să își planifice din timp traseul, să verifice gradul de dificultate și durata estimată a drumeției și să aleagă trasee adaptate experienței și condiției fizice a grupului. De asemenea, este importantă utilizarea unui echipament adecvat, care să includă încălțăminte de drumeție, haine adaptate condițiilor meteo, lanternă, apă, alimente și o trusă de prim-ajutor.

Jandarmii montani mai recomandă respectarea marcajelor și semnalizărilor turistice, evitarea traseelor periculoase sau interzise și informarea prealabilă cu privire la condițiile meteorologice și la starea traseelor.

Totodată, turiștii sunt sfătuiți să anunțe o persoană de contact despre traseul ales și ora estimată de întoarcere, să păstreze telefonul mobil încărcat și să adopte un comportament responsabil față de mediul înconjurător, evitând aprinderea focurilor în locuri neamenajate și abandonarea deșeurilor.

În situația în care întâmpină dificultăți sau au nevoie de ajutor, persoanele aflate pe munte pot solicita sprijinul jandarmilor montani, care sunt pregătiți să intervină pentru acordarea asistenței necesare.