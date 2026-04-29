Autoturism scăpat de sub control a intrat într-un spațiu comercial; un motociclist a fost rănit

Un accident rutier s-a produs marți, 28 aprilie, pe strada Mioriței din municipiul Bacău, după ce un conducător auto a pierdut controlul vehiculului și a ajuns cu acesta pe trotuar.

Potrivit primelor informații, bărbatul conducea un autoturism Renault când, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, nu a mai reușit să mențină direcția de deplasare. Mașina a părăsit carosabilul și a intrat într-un spațiu comercial în care funcționează o frizerie.

În urma impactului ar fi fost lovit și un motociclist aflat în zonă, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Momentul producerii accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere din apropiere, iar imaginile urmează să fie analizate de polițiști pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs evenimentul.

Poliția a deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a clarifica circumstanțele accidentului și pentru a stabili eventualele responsabilități.

