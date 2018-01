Cantitatea de deșeuri menajere este mult mai mare în perioada sărbătorilor decât în restul anului. Coji de cartofi, de banane, ambalaje, oase, alimente neconsumate și alte resturi de la festin umplu platformele de gunoi. Firma de salubritate a ridicat deșeurile conform programului, însă nu din toate localitățile. Trei unități administrativ teritoriale (UAT) nu beneficiază de acest serviciu din cauză că nu-și achită datoriile: Moinești, Dărmănești și Secuieni. Primarii acestora nu sunt de acord cu anumite date din contract (taxa, care ar fi prea mare, și numărul locuitorilor, preluat de la Direcția de Statistică), fiind în conflict deschis cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS), entitatea care emite facturile și din care UAT-urile fac parte. Ei acuză ADIS că nu le apără drepturile și nu-i mai reprezintă. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

