Patru secții ale Spitalului Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” din Onești, respectiv ORL, Oftalmologie, Neurologie și Medicina Internă, prind contur pentru a fi aduse la standarde europene, prin lucrările de renovare care se execută. „Sunt lucrări realizate cu sprijinul Consiliului Județean Bacău și Consiliului Local Onești, investițiile ridicându-se la 7.605.250 lei. Echipele de verificare a calității lucrărilor, sosite din partea celor doi finanțatori, au dat girul desfășurării activității medicale la secțiile ORL și Oftalmologie, care sunt la etajul VI al spitalului, și la secția Neurologie, de la etajul V. Acum se efectuează lucrări la secția Medicină Internă. Și Primăria Municipiului Onești a suplimentat fondurile acordate spitalului cu 191.000 lei pentru mobilier, atât pentru secțiile renovate, cât și pentru cele care erau deficitare la acest capitol. Tot Primăria Municipiului Onești, care alături de Consiliul Județean Bacău a finanțat și noul Compartiment de Primiri Urgențe, ca infrastructură și aparatură, s-a implicat și în cofinanțarea unor dotări asigurate de Ministerul Sănătății, pentru acest compartiment atât de important pentru funcționarea spitalului, în valoare de 50.000 lei”, ne-a declarat dr. Oana Secară, directorul spitalului. „Aceste lucrări vizează modernizarea infrastructurii medicale pentru îndeplinirea exigențelor minime necesare, obiectivul fiind creșterea gradului de confort și siguranță al pacienților ce apelează la Spitalul Municipal Onești, odată cu creșterea calității actului medical prestat de cadrele medicale.”

