Mișcări de trupe și tehnică militară în județul Bacău

În perioada 15 – 19 septembrie 2025, structuri din cadrul Diviziei 4 Infanterie „Gemina” vor desfășura activități de instruire în cadrul exercițiului militar „Senzorul 25”.

Pe durata exercițiului sunt planificate deplasări de personal și tehnică militară pe căi rutiere și feroviare în județele Bacău, Covasna, Cluj, Harghita, Maramureș și Mureș.

Acțiunile fac parte dintr-un program amplu de pregătire, având ca obiectiv perfecționarea instruirii militarilor și creșterea nivelului de interoperabilitate.

📍 Populația din zonele menționate este rugată să manifeste înțelegere față de eventualele inconveniente generate de aceste deplasări și să respecte regulile de circulație rutieră în proximitatea coloanelor militare.

➡️ Exercițiul „Senzorul 25” contribuie la consolidarea capacității operaționale a Diviziei 4 Infanterie „Gemina” și la creșterea siguranței naționale.