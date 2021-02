1 Ce vă motivează în viață?

Să văd rezultate concrete ale muncii mele. Atunci când văd proiecte care încep să prindă viață și care aduc o schimbare în bine, cât de mică, capăt încrederea de a merge mai departe și de a întreprinde ceva nou.

2 Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs?

Mi-au plăcut multe filme atât de la noi, cât și internaționale, dar, de departe, cred că cel mai mare impact asupra mea l-a avut filmul „Colectiv”. Fiind un caz real, o tragedie de așa dimensiuni, care se petrece la noi în țară, nu cred că are cum să te lase indiferent. Mai mult de atât, „Colectiv” arăta cât de mult rău poate face corupția și acesta e unul dintre lucrurile pe care noi, cei tineri, intrați în politică, sperăm să îl putem schimba.

3 Cum arată un weekend perfect? Care sunt activitățile preferate în weekend?

Poate suna clișeic, dar pentru mine cu adevărat un weekend perfect e cel pe care reușesc să îl petrec cu familia. Cât am lucrat în Minister, ca secretar de stat sau ca ministru, se întâmpla de foarte multe ori să fiu nevoit să muncesc și în weekend. Așa că am ajuns să prețuiesc mult sfârșiturile de săptămână pe care le petrecem împreună, fie acasă sau la o plimbare prin oraș.

4 Ce carieră ați visat să alegeți în copilărie?

Nu cred că mă gândeam la o carieră anume, dar țin minte că ori de câte ori auzeam la școală de oameni de știință, de administrație care au făcut ceva notabil îmi doream să fiu și eu așa – să simt că munca mea face diferența într-un fel pentru societate.

5 Cum vedeți Bacăul în 5-10 ani?

Eu rămân optimist și îmi doresc ca peste 10 ani județul nostru să devină un pol de dezvoltare. În următorii patru ani nu mai sunt alegeri, așa că avem o șansă unică să facem acele schimbări pe care Bacăul le așteaptă de prea mult timp. Acum avem în Parlament o majoritate responsabilă, un guvern de centru-dreapta. Sunt optimist. Sigur că trebuie să se vadă și eforturile de pe plan local și să avem administrații locale și județene dornice de muncă. De ele depinde mult!

Rezumați anul 2020 în 3 cuvinte.

Sănătate. Grijă. Muncă.

6 Care este ultima carte citită? Tipărită sau e-book? Ce carte ați recomanda?

Ultima carte citită este „Convorbiri cu Daniel Cristea Enache”, de Octavian Paler. A fost tipărită, la capitolul acesta îmi place să rămân un clasic. Dacă ar fi să aleg o carte pe care aș recomanda-o, cred că ar fi „Amintiri din pribegie” de Neagu Djuvara. Este cu adevărat o încântare să o citești. Scrisă într-o manieră admirabilă, cu umor, acolo unde este cazul, și cu seriozitate, acolo unde o impune, cartea evocă amintiri din viața sa, într-un mod atât de firesc, încât simți că e o discuție între doi prieteni apropiați. Nu aș vrea să stric cititorilor bucuria de o descoperi, așa că mă voi opri aici, dar nu înainte de a vă îndemna cu adevărat să o parcurgeți, dacă nu ați făcut-o încă.

7 Ce personalitate din istorie sau din lumea contemporană v-a fost model?

O personalitate istorică pe care am admirat-o mereu a fost Ionel Brătianu și probabil și unul dintre motivele pentru care am ales să intru în Partidul Național Liberal. Încă de când am citit primele dăți despre cine a fost, ce a făcut și ce valori l-au ghidat pe Ion I.C. Brătianu, am rămas profund impresionat. Un om care a rămas loial principiilor sale și idealului său de a moderniza țara și care întreaga sa viață a luptat pentru asta cu onestitate și dăruire. Pentru mine, este un model de urmat și cred că ar trebui să fie pentru toți cei implicați astăzi în viața politică.

8 Ce sport credeți că este reprezentativ pentru Bacău?

Cred că ne putem mândri cu sporturi precum handbalul masculin și voleiul feminin. Avem sportivi buni, talentați, care merită sprijiniți pentru a face performanță.

9 Cum poate un cetățean să abordeze un ales pentru a-și prezenta un proiect sau o cerere?

În perioada aceasta a pandemiei, eu am încurajat oamenii să îmi scrie pe adresa mea oficială de deputat – mircea.fechet@cdep.ro. Acolo cetățenii îmi pot scrie despre orice problemă a lor care ar putea fi rezolvată în Parlamentul României, despre sugestii sau idei de proiecte.

10 De ce ați intrat în politică?

Am intrat în PNL la 20 de ani, cu convingerea că tinerii pot aduce acea schimbare de care România are nevoie. Nu am crezut niciodată că tinerii nu au de ce să fie interesați de politică. Politică e tot ceea ce ne înconjoară, fiecare decizie care ne afectează viața e dată într-un fel sau altul de politică. Eu am considerat că e nevoie să te implici, dacă vrei ca lucrurile să fie mai bune și asta îmi doresc – ca România de mâine să fie mai bună decât cea de azi, pentru că este cea mai importantă moștenire pe care o lăsăm copiilor noștri.

11 Care este viziunea dvs cu privire la guvernarea locală?

Întotdeauna am fost de părere că o guvernare locală eficientă trebuie, în primul rând, să ofere servicii de calitate oamenilor. Cât de bună este o guvernare locală se vede în cât de mulțumiți sunt oamenii, cât de ușor merg pe drumurile locale, cât de bună e grădinița sau școala celui mic, cât de curate sunt străzile și parcurile și în cât de bună e relația cetățean-instituții locale.

12 Care este cea mai mare problemă a Bacăului? Dar atu?

Cu tristețe o spun că cea mai mare problemă este infrastructura, iar acesta e rezultatul unor administrații locale și guvernări care au ignorat mult prea mult nevoile oamenilor de aici. Nu dau nume de partide acum, oamenii știu prea bine despre cine vorbesc. De cealaltă parte, cred că cel mai mare atu al județului nostru îl reprezintă tinerii. Am cunoscut tineri inteligenți, energici, dornici să facă lucrurile mai bine. Cred că trebuie să avem încredere în ei, să le oferim oportunități pentru a se putea dezvolta și a putea dezvolta comunitățile de aici.

13 Care ar fi proiectul de suflet pe care doriți să îl implementați în acest mandat?

Am într-adevăr un proiect de suflet, care este destul de aproape, sper eu, de a fi implementat. Este vorba despre sistemul garanție-returnare, pe care l-am pregătit de la zero anul trecut când eram secretar de stat la Ministerul Mediului și pe care l-am finalizat în mandatul meu de ministru. Odată cu schimbarea conducerii Ministerului, Hotărârea de Guvern mai trece prin câteva consultări și urmează apoi să ajungă pe masa Executivului. Deși implementarea sa propriu-zisă nu mai ține de mandatul meu, am promis că din calitatea mea de deputat voi rămâne preocupat de acesta. Este proiectul meu de suflet, pentru că este un mecanism implementat în mai multe țări europene, care are capacitatea de a transforma România din țara depozitării în cea a reciclării. Dacă astăzi reciclăm un procent modest, în 3 ani de sistem garanție-returnare putem ajunge la 90% reciclare a ambalajelor de băuturi. Sistemul ne va ajuta să curățăm țara aceasta și să le oferim un aer și un viitor mai sănătos copiilor noștri.

14 Unde vă petreceți vacanțele?

Majoritatea vacanțelor mi le petrec în România. Sincer, avem atât de multe locuri de o frumusețe ieșită din comun, care concurează clar cu peisajele din străinătate. Din păcate, multe sunt insuficient promovate și tocmai de aceea trebuie să sprijinim turismul național și să arătăm și altora cu ce minunății ale naturii ne mândrim aici, în România.

15 Vegetarian sau omnivor?

Omnivor.

16 Vârsta

40 de ani.

17 Familia

Sunt căsătorit, cu doi copii.

18 Profesia

Inginer și jurist.

19 Studii

Am absolvit Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Alimentelor la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi (2004) şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative în cadrul Universităţii „George Bacovia”, Bacău (2015).

20 Ce nu v-am întrebat, dar doriți să răspundeți?

Cred că au fost destul de cuprinzătoare întrebările dumneavoastră. Pentru cei care doresc să îmi urmărească activitatea parlamentară, îi invit pe pagina mea de Facebook – Mircea Fechet.

Proiect coordonat de Răzvan Bibire