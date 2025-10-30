Minoră de un an și opt luni, găsită de polițiști pe marginea drumului în comuna Mărgineni

Un șofer a sesizat prin SNUAU 112 faptul că, în timp ce se deplasa prin comuna Mărgineni, a observat un copil nesupravegheat care se juca pe marginea părții carosabile.

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au găsit o fetiță în vârstă de un an și opt luni, care nu era însoțită de niciun adult.

Întrucât nu se cunoșteau identitatea și domiciliul acesteia, iar copila era desculță, polițiștii au luat-o în brațe și au efectuat verificări în zonă. La o distanță de aproximativ 300 de metri, au identificat locuința minorei.

Persoana care avea în grijă fetița le-a declarat polițiștilor că se afla în curte, ocupată cu activități gospodărești, și nu ar fi observat momentul în care copilul a ieșit din curte.

Fetița a fost reintegrată în familie, iar polițiștii au informat familia cu privire la riscurile la care pot fi expuși copiii lăsați nesupravegheați.

Polițiștii atrag atenția asupra importanței supravegherii permanente a minorilor:

➡️ Nu lăsați copiii nesupravegheați, nici măcar pentru perioade scurte de timp!

➡️ Asigurați porțile și zonele de acces, pentru a preveni situațiile care pot pune în pericol viața și siguranța celor mici.