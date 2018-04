Cuvinte emoționante, cuvinte frumoase despre devotament, seriozitate și recunoștință s-au rostit luni, în sala mare a Consiliului Județean, în ședința extraordinară în care aleșii au votat acordarea titului de „Cetățean de Onoare al Județului Bacău” inginerului Mihail Nicolae Toncea, președinte-director general al SC IAROM SA București, companie care este acționarul majoritar al SC Aerostar Bacău.

Alături de Mihail Toncea, au fost prezenți Grigore Filip, președinte-director general al Aerostar Bacău, Doru Damaschin, director financiar al Aerostar, Ovidiu Turcu, președintele UGIR Bacău, Costel Ceocea, președintele SIF Moldova, Claudiu Doroș, directorul SIF Moldova, și Leonard Baraboi, comandorul Bazei Aeriene 95 Bacău.

Sorin Brașoveanu a vorbit despre istoricul SC Aerostar, momentele de cumpănă prin care a trecut societatea după 1990 și privatizarea care a salvat-o, privatizare care a are legătură cu Mihail Toncea, inginer în aeronautică, cercetător și manager „animat de o intensă inițiativă antreprenorială”.

Premieră: Titlul e acordat unui antreprenor

Ovidiu Turcu, președintele UGIR Bacău, a pledat pentru necesitatea aprecierii întreprinzătorilor de succes și impactul social pozitiv al acestora, motivând astfel propunerea ca inginerului Mihail Toncea să-i fie acordat titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Bacău”.

Liberalul Cezar Olteanu le-a amintit celor prezenți că PNL a susținut și susține oamenii de afaceri, „care, în viziunea partidului, pot aduce bunăstare cetățenilor. De aceea, apreciem că se acordă titlul de Cetățean de Onoare unui antreprenor, reprezentant al unei categorii care a fost uitată. E un semn bun pentru băcăuani!”

Cezar Olteanu a spus cuvinte frumoase și despre managerii Aerostar, apoi a precizat: „E adevărat, banii sunt esențiali, dar dacă nu sunt dublați de un management performant, banii pot fi pierduți ușor!” El amintit și de alte companii care merită atenția CJ Bacău, apoi i-a felicitat pe Mihail Toncea și pe directorii Aerostar.

Vasile Cautiș, PSD, s-a declarat fericit că are ocazia de a fi prezent la acest moment dedicat succesului unei companii. ”Este prima dată când schimbăm domeniul. Dacă cercetăm istoricul ședințelor CJ constatăm că ne-am axat, în acordarea titlurilor, pe două domenii: cultură și sport”, a spus Vasile Cautiș. Titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Bacău” a fost aprobat cu unanimitate de voturi și îndelung aplaudat.

„Un om providențial pentru Aerostar”

Sorin Brașoveanu i-a mulțumit lui Mihail Toncea pentru că a crezut în „visul de a zbura”, mai exact „visul de a produce aparate de zbor în România” și a adăugat: „Ați fost și sunteți în continuare omul providențial pentru Aerostar Bacău. Băcăuanii vă datorează foarte mult pentru ceea ce ați făcut nu doar pentru mediul de afaceri, ci și pentru comunitate. Alături de Grigore Filip și Doru Damaschin, suntem siguri că veți face în continuare multe proiecte culturale și sociale în Bacău.”

Sorin Brașoveanu i-a înmânat „cetățeanului” Mihail Nicolae Toncea placheta, diploma și un buchet de flori, împreună cu recunoștința Consiliului Județean și a tuturor băcăuanilor.

„Vreau să să mulțumesc și să vă spun că sunt profund emoționat de efortul pe care l-ați făcut și de laudele pe care mi le-ați adus”, a mărturist ing. Toncea, adăugând că vrea s spună câteva cuvinte despre ce înseamnă industria globalizată. A vorbit despre forța a două mari companii, Airbus și Boeing, despre produsul global, despre industria aeronautică în România, înainte de 1989, când URA era puternică, apoi despre declinul acesteia.

„Am făcut plajă pe malul Bistriței”

În țara noastră sunt peste 30 de societăți, iar cifra de afaceri a acestora era de 600 de milioane de dolari la sfârșitul lui 2017 și crește cu 10-15 la sută pe an. „Dintre toate aceste societăți, perla este Aerostar”, a declarat Mihail Toncea.

El a adăugat că firmele românești nu au avantajele pe care le cele înființate în țara noastră ca parte a giganților industriali ai lumii: „Am spus asta ca să vă dați seama de efortul depus de actualii manageri ai Aerostar.” Bucureșteanul Mihail Toncea a vorbit apoi despre legăturile sale cu Bacăul: „Când eram student, am făcut practică la URA, am dormit în căminul Institutului Pedagogic, am făcut plajă pe malul Bistriței, m-am plimbat prin parcurile și străzile orașului. Acesta a fost primul contact și am și am amintiri foarte frumoase din Bacău.”

Și ca expert al Consiliului Național și al ministerelor a avut legături cu URA, apoi cu Aerostar și a cunoscut băcăuani excepționali, care au fost „deschizători de drumuri” ai industriei aeronautice.

Nu au luat niciun ban din profit

Cel mai important moment de după 1990 a fost privatizarea Aerostar, despre care ing. Toncea a declarat: „Am spus din primul moment că nu vom vinde niciun petec de pământ, nu vom vinde active. Pașii au fost dureroși, știți ce înseamnă o restructurare, iar firma depindea de comenzile MApN.”

Declinul acestui domeniu a determinat echipa de conducere să se îndrepte spre producția civilă. Deși nimeni nu încuraja această decizie, a perseverat. Rezultatul? „În 1999, cifra de afacere era de circa 30 de milioane de lei, în 2000 – 40 de milioane, în 2007 – 140, în 2012 – 150, iar în 2016, peste 350 de milioane.”

Prin programele care vor veni, militare de data aceasta, managerii își propun să depășească 100 de milioane de euro. Ing. Mihail Toncea a vorbit și despre meritele celor doi manageri, Grigore Filip și Doru Damaschin, despre eforturile pe care le-au făcut și despre seriozitatea acestora.

„Din 2007-2008, nimeni nu a luat niciun ban, toate resursele s-au îndreptat către societate. Astăzi, când avem o situație mai bună, 25 la sută din profit se repartizează acționarilor, restul rămâne în societate pentru diverse lucruri”, a afirmat președintele IAROM SA.

„Vreau să mulțumesc angajaților”

Politica investițiilor a fost clară și aparent simplă: „Nu s-a cumpărat nimic dacă nu a existat un program!” Proiectele sportive, proiectele culturale și sociale vor fi sprijinite în continuare, a dat asigurări Mihail Toncea.

El le-a mulțumit tuturor pentru onorea care i s-a făcut: „Chiar m-am simțit puțin jenat la un moment dat pentru că ar trebui să împart această onoare nu la trei, la „n” persoane și ar vrea su mulțumesc tuturor angajaților Aerostar și tuturor persoanelor care ne-au înțeles și au fost alături de noi.”

Grigore Filip, președintele companiei băcăuane, s-a adresat consilierilor județeni. „Vreau să vă felicit pentru hotărârea pe care ați luat-o și să vă mulțumesc pentru că noi considerăm că prin această hotărâre ați făcut un mare cadou Aerostar, cu ocazia împlinirii a 65 de ani”, a spus Grigore Filip, apoi i-a mulțumit lui Mihail Toncea pentru acest extraordinar parteneriat, în aplauzele tuturor celor prezenți.

Cine este Mihail Toncea?

Mihail Toncea este membru în Consiliul de Administrație al Aerostar Bacău și președinte al IAROM București, acționar majoritar al Aerostar SA. S-a născut în București în 1947, a absolvit Facultatea de Aeronave din cadrul Universității Politehnice în 1971 și, după absolvire, a lucrat ca cercetător științific la Institutul de Mecanica Fluidelor și Cercetări Aerospațiale.

A elaborat lucrări de cercetare-proiectare la Institutul Național de Motoare Termice, a dezvoltat programe ca inginer principal la Centrul Național al Industriei Aeronautice Române, apoi la Ministerul Economiei. Nu a încetat niciodată să studieze, să se perfecționeze urmând cursuri de management, cercetare, business și participând la lucrări și studii din domeniul industriei aerospațiale.

Între anii 1990 și 1997, Mihail Toncea a fost expert în Ministerul Industriei și Comerțului pe probleme legate de Industria Aeronautică Română, expert în Ministerul Cercetării și Tehnologiei, membru al Comitetului Național de Securitate Aeronautică și membru în colectivul de elaborare a Strategiei Industriei Aeronautice Române aprobată de Guvernul României. Istoria recentă a societății Aerostar este legată de Mihail Toncea, care, „fără a fi băcăuan prin naștere”, a influențat succesul companiei băcăuane după privatizare.