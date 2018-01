Cu mai bine de douăzeci de ani în urmă a decis să lucreze cu câinii de serviciu din cadrul Jandarmeriei Române și tot atunci s-a îndrăgostit de această profesie. Cum la serviciu era un număr limitat de câini s-a apucat de studii pentru a putea fi dresor. Drumul nu a fost ușor, însă înarmat cu multă răbdare și-a urmat pasiunea cu dârzenie. Mai târziu avea să aibă propria școală de dresaj și o pensiune canină. Mihai Dragoș Oțetea ne-a deschis ușa către prietenii omului și elevii săi și ne-a răspuns la curiozitățile noastre cu privire la arta dresajului. (Ioana Bour)

R: De unde a început această pasiune?

D.O: Totul a început după ce m-am înrolat în Jandarmerie, ca militar în termen. În cadrul unităţii, am observat că există o grupă canină cu oameni devotaţi care instruiesc câinii de serviciu. M-am simțit fascinat de calitățile și obidiența de care dădeau dovadă aceşti câini și m-am înscris pentru a ajunge să lucrez și eu la acea grupă canină. După nenumărate examene, am preluat un câine pe care l-am instruit la Centrul Chinologic „Dr Aurel Greblea” din Sibiu, apoi l-am calificat. De atunci, până în prezent lucrez încontinuu cu cei mai devotații câinii de serviciu. Fiind o pasiune am vrut să o dezvolt și în timpul meu liber și să lucrez și cu alte rase de câini în afara raselor preponderente pe care le folosesc jandarmii (ciobănesc german, ciobănesc belgian, sau labrador). Așa că, am hotărât să îmi dezvolt și mai mult pasiunea.

R: Ce implică dresajul canin? Este o activitate dificilă?

D.O: Practic, dresajul începe din momentul în care s-au născut puiuții, sau chiar din momentul în care aceștia sunt în burta mamei. Am participat la seminarii în care foloseam zgomote de exterior sau excitanți de mediu. Aceștia au rolul de a-i obișnui pe puiuți cu lumea exterioară și astfel, ei să poată reacționa la stimuli fără a fi temători. După nașterea puilor, urmează etapa de imunizare, apoi se trece în perioada de creștere până la vârsta de două luni, perioadă în care cățeii preiau din comportamentul mamei și putem vorbim chiar și de preluarea instinctelor de educare (își folosesc mirosul, știu să își facă nevoile într-un anumit loc). Bineînțeles că această perioadă este una foarte riguroasă din cauza vaccinării, pentru că până la două-trei vaccinuri și chiar până la șase luni câinii trec prin imunizare. Dacă nu sunt vaccinați la timp, pot intra în contact cu diferiți microbi și astfel pot apărea parvoviroza sau alte boli canine, care ar putea fi fatale. Dresajul nu este o activitate dificilă, însă pot spune că trebuie să fii foarte calm în această activitate. Atunci când ești la dresaj cu cățeii, nu trebuie să te mai gândești la nimic altceva, trebuie să te concentrezi 100% pe ceea ce faci.

R: Ce presupune o școală de dresaj și cui i se adresează?

D.O: Dresaj ar putea să facă oricine. Se începe cu noțiunile de bază, de la predresaj. După perioada de înțărcare a cățeilor, adică două luni, se poate lucra acasă cu ei. Aveți nevoie doar de răbdare. Prima dată, este necesar să învățăm câinele să își facă nevoile afară și să stea într-o zonă limitată de noi. Cățelul nu trebuie să aibă acces în dormitor, baie sau bucătărie. Un câine are tendința de a domina. Ce înseamnă acest lucru? Dacă nu își găsește un conducător care să îl comande, se transformă în cel care conduce și astfel va fi mult mai greu de educat. Am observat că mulți stăpâni de câini au probleme atunci când vor să-i pună lesa câinelui și să iasă la plimbare, au probleme cu rosul lucrurilor din casă, sau tendința câinelui de a plimba covoarele din casă după bunul plac. Problemele acestea pleacă de la acea dominare de care am amintit. Practic, pentru a rezolva problemele de acest gen este necesară intervenția comenzilor. Interdicția verbală nu ai voie este prima comandă dată câinelui și ar fi ideal ca ea să înceapă chiar de la vârsta de trei luni. Interdicția nu este o rugăminte. Acest nu ai voie trebuie să fie spus mai ferm, astfel încât câinele să înțeleagă prin asociere cu alte obiecte că a greșit. Bineînțeles că se va apela numai la metode pozitive în dresaj.

Stimulentul de hrană, instrument de bază în dresaj

Câinii adoră cașcavalul, însă dresorul Dragoș Oțetea spune că a întâlnit și câini pe care i-a dresat cu ciocolată de casă. Atunci când stăpânii unui câine vin pentru un dresaj, aceștia sunt întrebați de mâncarea preferată a viitorului elev, pentru ca instructorul să știe ce recompensă va folosi.

Dresajul, un schimb reciproc, între dresor și câine

Câinele oferă un exercițiu sau arată că a format o deprindere, iar în acel moment trebuie recompensat cu acea bucățică de cașcaval. Instructorul Dragoș Oțetea a mai specificat că este foarte important momentul în care este recompensat elevul și când trebuie alintat câinele.

Dresajul și psihologia canină

Pentru a ajunge la o recuperare comportamentală și la un dresaj potrivit, trebuie adaptate niște metode de la rasă la rasă, de la individ la individ, iar în aceste circumstanțe se folosește foarte mult psihologia canină care este aproape identică cu psihologia umană. Dragoș Oțetea ne-a dat niște exemple care pot fi tratate ca asocieri între psihologia canină și cea umană. Dacă alegeți să mergeți în parc la plimbare și lăsați câinele să alerge liber, puteți avea surpriza ca el să nu mai vrea să vină acasă, același lucrul îl pățesc părinții și cu cei mici care nu vor să plece acasă din parc. Ce soluții sunt? Printre soluții se află stimulentul de hrană sau reconfigurarea traseului.

Ce rase de câini sunt mai versatile și ascultă comenzile dresajului

În principiu nu se fac diferențieri și nu există un standard al rasei, dar bineînțeles că sunt câini mai inteligenți, dar sunt și câini cu care lucrăm mai greu. Totodată, sunt câini care sunt predominant de companie, dar și câini care au o pregătire mai mare sau sunt făcuți pentru pază și protecție. Aceștia au instinctele deja formate și nu mai este necesar dresajul. Printre câinii inteligenți nativ se numără inclusiv cei de talie mică, datorită personalității puternice de care dau dovadă. În schimb, dresorul Dragoș Oțetea a precizat că este foarte ușor de lucrat cu labradorii, deoarece sunt o rasă de câini foarte sociabilă și este foarte ușor de creat o relație cu ei, se atașează ușor. Totodată, el a precizat că trecerea de la stăpân la dresor se realizează rapid, prin atașament și câinii de această rasă sunt foarte receptivi la obiectele în mișcare.

Predresajul, dresajul de bază și dresajul sportiv

Acestea sunt etape importante în dezvoltarea câinelui și este indicat să fie folosite pentru a dezvolta dorința câinelui de a explora. Dacă la predresaj, spune instructorul școlii de dresaj, este necesar să îl învățăm pe câine care îi este numele și ce nu are voie, în dresajul de bază, care începe după vârsta de șase luni, se efectuează o evaluare a câinelui. Din păcate, sunt prea puțini stăpâni care fac predresaj, spune Dragoș Oțetea, deși acest lucru vine în ajutorul unei dezvoltări armonioase a câinelui. Dresorul mai menționează că informații de predresaj să găsesc pe site-uri printr-o căutare rapidă pe internet, sau se poate apela la o școală de dresaj autorizată. Dresajul de bază presupune mersul în lesă pe partea stângă cu nivelul pieptului la nivelul genunchiului, iar când facem bătaia pe coapsă, el să meargă la pas. Ca principale comenzi pe care le dăm câinelui sunt: șezi, culcat și alte comenzi care presupun obediența acestuia. Așteptarea în dresaj este foarte importantă, specifică instructorul de patrupede, mai ales când vorbim despre zone comerciale sau de agrement în care câinele nu are acces. În ceea ce privește dresajul sportiv, vorbim despre o selecție a celor mai bune exemplare în funcție de calitățile pe care le dețin. Selecția se face din burta mamei și după cele șase luni în care se urmărește îndeaproape modul în care reacționează la stimuli câinele și în ce mod socializează. Dresajul sportiv presupune foarte multe ore de muncă și concursuri câștigate care îmbogățesc palmaresul câinelui, pedigree-ul (certificat de înscriere în Cartea de Origine) .

De ce servicii pot beneficia câinii în Centrul de Educare și Recuperare Canină?

Dragoș Oțetea este dresor în cadrul Centrului de Educare și Recuperare Canină și tot el coordonează întreaga activitate. Principala condiție pe care trebuie să o îndeplinească câinii este să aibă carnetul de sănătate și vaccinul antirabic prin cipare făcut. Acesta ne-a mai spus că pe o perioadă limitată de timp câinii pot beneficia de ședere, hrană, doctor veterinar și îngrijire, dar și ieșirea în locul de joacă din pensiunea canină. Un alt serviciu de care se pot bucura patrupezii este recuperarea medicală. Totodată, dresorul vorbește de o grădiniță a cățeilor, un concept pe care l-a dezvoltat după discuțiile purtate împreună cu colegii din țară și din afară.

Ce mai trebuie să știm

În final, Dragoș Oțetea a dat niște sfaturi prețioase celor care vor să cumpere un câine și care sunt aspectele cheie ale unei astfel de responsabilități. Totodată a mai spus că noi, băcăuanii, nu avem o educație formată în ceea ce privește creșterea și îngrijirea unui câine. De asemenea, specifică faptul că, în cazul unui câine primit, sunt o serie de nereguli care apar. Cea mai mare problemă este neadaptarea noului membru al familiei care îi face pe stăpâni să renunțe la el, în cele din urmă. În același timp, instructorul a mai adăugat că și în momentul unei adopții este foarte important de unde provine câinele și sănătatea acestuia.

„Câinele are nevoie de un spațiu semi-deschis. Are nevoie de locuri de joacă special amenajate și să i se acorde posibilitatea să exploreze. Patrupezii ne încarcă cu energie, însă cel mai important este că ne fac să fim mai responsabili” – a încheiat Dragoș Oțetea dresorul și administratorul Centrului de Educare și Recuperare Canină situat în localitatea Bogdan Vodă, Săucești. (www.pensiunecaninabacau.ro)